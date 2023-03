Basket, campionati universitari. Genova batte Piemonte Orientale e vince il girone: ora lo spareggio con Insubria

Genova. Seconda vittoria per il CUS Genova Basket contro il CUS Piemonte Orientale Basket e primo posto nel girone di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari di pallacanestro, in programma in primavera a Camerino. Conclusa la fase preliminare la selezione di pallacanestro dell’Ateneo, guidata da Coach Pansolin, affronterà lo spareggio contro CUS Insubria Basket in una sfida d’andata e una di ritorno per cercare di staccare il pass per le finali nazionali.

Una sfida mai in discussione quella del PalaCima, ad Alessandria. I padroni di casa di Coach Mazzoglio, sconfitti dal CUS Brescia Basket, presentatisi con una rosa rimaneggiata, hanno subito la verve dei Biancorossi fin dai primi minuti. Tanti minuti per tutti i giocatori genovesi, punti distribuiti in tutto il roster e due punti che valgono l’accesso allo spareggio. La sfida d’andata è prevista per il 17 aprile, mentre quella di ritorno per l’8 maggio.

“Non è stata sicuramente una delle migliori partite – ammette Alessio Pittaluga, cestista dell’Ateneo genovese e giocatore della Pallacanestro Sestri – ma abbiamo gestito dal primo all’ultimo momento, senza difficoltà. Siamo un bel gruppo, affiatato, e ora andiamo a giocarci tutto contro Varese. Personalmente è il secondo anno che affronto i CNU, i ragazzi del CUS Genova li conosco già tutti, così come coloro che sono tesserati, come me, per altre società. Siamo un bel gruppo, vogliamo rappresentare al meglio l’Università, divertirci facendo quello che ci appassiona e andare più distanti possibili”.

Gli fa eco Tommaso Sommariva, cestista dell’Ateneo genovese e del CUS Genova Basket anche in Serie C Silver: “Non la migliore delle partite da giocare ma siamo riusciti a portarla a casa. È la seconda vittoria e diciamo che comunque abbiamo giocato tutti bene. Ora l’obiettivo è vincere contro CUS Insubria per arrivare ai CNU”.

Queste le parole di Giovanni Pansolin, coach del team dell’Ateneo genovese e del CUS Genova Basket in Serie C Silver: “Siamo sicuramente contenti di aver vinto il girone e di aver passato il turno, dovendoci ora giocare lo spareggio per le finali nazionali dei CNU contro CUS Insubria. Oggi partita strana perché loro non avevano più niente da chiedere al girone e quindi giocavano in maniera molto libera. Abbiamo dovuto attaccare 40 minuti di difesa a zona e non conoscendoci tanto non è facile. Abbiamo fatto valere il divario fisicamente e in difesa, vincendo di 35 punti. Chiaramente abbiamo sbagliato cose che in una partita che conta non possiamo permetterci di sbagliare. Succede quando il livello dell’attenzione mentale non è al 100% perché magari si è subito +20 o +30. L’obiettivo era vincere il girone e ora ci giochiamo le finali nazionali nello spareggio in cui speriamo di avere ancora questo gruppo, che è un bellissimo gruppo”.

TABELLINO

CUS PO BASKET vs CUS GENOVA BASKET 72-47 (23-18; 40-26; 60-34)

CUS PO BASKET: Gambera, Moratti 15, Balan, Balza 17, Copiatti 7, Kostowski 6, Giordano 3. Coach: Mazzoglio.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 5, Pittaluga 10, Brignolo 6, Ferraro 7, Sommariva 9, Pampuro 2, Casucci 7, Vallefuoco 3, Zito 20, Scibilia 4, Grandeaux 5, Castello 6. Coach: Pansolin.