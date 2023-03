Barriere antirumore, no al Pris per i risarcimenti. Giampedrone: “Serve una legge dello Stato”

Genova. Ancora un no all’attivazione del Pris per risarcire i cittadini danneggiati dai lavori di rimozione delle barriere fonoassorbenti sulle autostrade in Liguria. Il Consiglio regionale ha bocciato a maggioranza una mozione, presentata dal consigliere Pippo Rossetti e firmata da tutto il Pd, che avrebbe impegnato la giunta “a valutare la possibilità di attivare la procedura di attivazione del Pris a favore delle persone coinvolte ed eventualmente apportare le necessarie modifiche alla legge per renderla applicabile anche in questa situazione”, ma anche “a pretendere da Autostrade un cronoprogramma preciso e dettagliato relativo ai cantieri”.

“Questo documento così com’è non è votabile – ha risposto l’assessore Giacomo Giampedrone, proponendo di ritirare la mozione e richiamando l’aula alla “responsabilità” -. Alle regole attuali la norma non prevede la possibilità di applicare il Pris. Casomai c’è la possibilità di rivederla, ma lo decidete voi consiglieri, non la giunta. Lo strumento per indennizzare chi subisce un danno da Autostrade è la legge dello Stato. Il Pris è un tavolo concertativo e non si può imporre: se Aspi o qualsiasi interlocutore decide di non sedersi il tavolo finisce e ci sono i tribunali civili”.

I Pris, programmi regionali di intervento strategico, sono uno strumento previsto da una legge regionale del 2007 per garantire tutele sociali e risarcimenti a chi occupa immobili che interferiscono con la realizzazione di grandi opere infrastrutturali di interesse strategico nazionale e regionale. Con la vicenda del viadotto Bisagno, che passa sulla testa degli abitanti delle Gavette, la legge è stata estesa nel 2020 ai lavori di manutenzione straordinaria oltre i 4,5 milioni di euro e – pochi mesi fa – anche alle attività economiche danneggiate. “A forza di estendere il Pris – ha aggiunto Giampedrone – temo che prima o poi la norma verrà impugnata e a qual punto decadrà tutto”.

“La Regione non può lavarsene le mani dicendo che la competenza è di Roma – ha controbattuto il consigliere Rossetti, rifiutando di ritirare il provvedimento -. I cittadini si sentono abbandonati e presi in giro. La giunta deve fare cose, non dire che è compito del governo”. Alla fine la mozione è stata respinta con 19 voti contrari e 10 voti favorevoli.

Secondo l’ultimo aggiornamento in Comune, metà dei cantieri su A7 e A10 si concluderà entro il 2024. “Vorremmo tutti le barriere rimontate domani mattina, ma poi verreste a dire che ci sono code e bisogna diluire i cantieri”, ha detto Giampedrone in risposta agli attacchi della minoranza. “Chiediamo che i lavori siano diluiti in sei anni anziché in dodici anni mentre i cittadini sono costretti a tenere le finestre chiuse in pieno agosto”, ha puntualizzato Rossetti.