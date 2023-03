Bambini “capitani per un giorno” sulle banchine del terminal San Giorgio

Genova. Momento di serenità e spensieratezza oggi sulle banchine del terminal San Giorgio per i bambini delle case di accoglienza in cui opera l’associazione genovese Il Porto dei Piccoli Onlus, che ha come propria mission quella di portare il mare e la cultura del porto a tutti i bambini e i ragazzi che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano ritrovare momenti di serenità e svago.

Capitani per un giorno, i bambini – accompagnati dalla direzione del terminal San Giorgio – hanno potuto innanzitutto visitare la nave traghetto Cruise Bonaria della Grimaldi Lines, ormeggiata presso la banchina di Ponte Somalia, per poi proseguire con una visita itinerante dell’intero Terminal, dove hanno potuto vedere la movimentata e appassionante attività portuale nel pieno del suo svolgimento.

La giornata si è poi conclusa con una visita agli uffici della società e con la consegna delle tradizionali uova pasquali ai piccoli ospiti. “È stato un piacere per noi – commenta alla fine della visita Maurizio Anselmo, amministratore delegato di Terminal San Giorgio – poter regalare un momento di allegria a questi bambini e desideriamo dunque rivolgere un sentito ringraziamento sia al Porto dei Piccoli, che ha organizzato questa bella giornata, sia al Gruppo Grimaldi Napoli, che sin dall’inizio ha manifestato la propria disponibilità a supportarci in questa iniziativa, accogliendoci con grande entusiasmo a bordo della loro nave Cruise Bonaria”.

Il filo che lega il porto alla solidarietà passa anche per Terminal San Giorgio – ormai da tempo sostenitore delle varie attività del Porto dei Piccoli Onlus – che, con questa visita, anticipa una serie di future iniziative a carattere benefico, in piena sinergia con quel percorso di responsabilità – anche sociale – che contraddistingue il Gruppo AutospedG.