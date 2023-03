Bagni monumento, ripartiti i lavori di ristrutturazione: apertura in estate

Genova. Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dei Bagni Monumento a Quarto, abbandonati a loro stessi dopo la pesante mareggiata del 2018. Lo ha annunciato il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, ha recentemente annunciato tramite un post sulla sua pagina facebook

La storia recente degli stabilimenti balneari è stata piuttosto travagliata e con alterni aspetti: da anni, infatti, i bagni versavano in condizioni di degrado e abbandono. La gara di concessione indetta dal demanio si era arenata a causa di un ricorso al Tar, e l’aggiudicazione della concessione era poi arrivata solamente l’anno scorso dopo un nuovo bando.

Nel frattempo, però, la popolazione si era in qualche modo riappropriata di uno spazio per concedersi un tuffo praticamente in città. La spiaggia libera che non ti aspetti. Ma nel 2022, sono arrivate le autorizzazioni necessarie per la ripartenza dei lavori di restyling degli stabilimenti, che, iniziati in questi giorni, dovrebbero terminare entro l’estate per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Tempi forse più lunghi per la riapertura del ristorante al primo piano della struttura.