Baby gang, lo studio: “In Liguria poche denunce in termini assoluti ma il fenomeno è in aumento”

Genova. Il tema della “devianza tra i giovani” è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico a seguito del lockdown. Dai media alla politica più volte è stato lanciato l’allarme su un aumento della criminalità giovanile, utilizzando in particolare il termine “baby gang”. Su questo fenomeno si è concentrato uno dei focus del report elaborato dal nuovo osservatorio regionale sulla sicurezza.

“Per poter dare una lettura più puntuale rispetto alla situazione della devianza giovanile, e comprendere se vi siano i presupposti per parlare di una forma organizzata o strutturata di devianza giovanile, è necessario liberare il campo da alcune tendenze alla spettacolarizzazione del fenomeno, concentrandosi sui rilievi empirici“, sottolinea il ricercatore Niccolò Morelli, Università di Genova, autore del focus sulle baby gang per Liguria Ricerche.

Attraverso un’elaborazione compiuta da Liguria Ricerche, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno, possiamo osservare l’evoluzione del fenomeno tra gli anni 2010 e 2021 su scala nazionale, nella partizione Nord-Ovest e in Liguria.

“In generale il numero di denunciati o arrestati dalle forze dell’ordine è calato negli ultimi 10 anni in Italia, nel Nord-Ovest e in Liguria. Ma tra il 2020 e il 2021 si assiste a un lieve aumento degli autori di reato denunciati o arrestati in tutti e tre i contesti – si legge nel focus dell’osservatorio – tuttavia, è opportuno notare come si tratti complessivamente di dati mediamente più piccoli rispetto a quelli osservati nella serie storica presa in esame. Non è compito di questo contributo spiegare il perché di questo aumento”.

Secondo i ricercatori – che non fanno riferimenti a contesti come quello dell’arrivo di un numero consistente di minori non accompagnati – ci si può limitare solamente a far notare che si potrebbe trattare di normali fluttuazioni nelle serie storiche, oppure potrebbe essere il segnale di una maggiore sofferenza di alcune fasce della popolazione a seguito dell’interruzione di posizioni lavorative nel periodo del lockdown, soprattutto nei settori del lavoro nero o grigio”.

“In entrambi i casi, è opportuno tenere monitorata la situazione, anche con approfondimenti qualitativi intervistando i soggetti istituzionali opportuni”, sottolinea il ricercatore Niccolò Morelli.

In Italia la percentuale di autori di delitto minorenni è il 3,7% del totale, mentre nella fascia 18-24 anni il 14,7%. Nel Nord-Ovest la percentuale di minorenni si attesta al 4,8%, al 16,6% tra i 18-24 enni (figura 32). In Liguria, i denunciati e arrestati under 18 sono il 5,1% del totale e i 18-24 enni rappresentano il 18,9%. La Liguria quindi mostra una delittuosità tra i giovani under 25 un po’ più alta rispetto alla media nazionale e del Nord-Ovest.

Come sottolinea il report, però, un conto sono le percentuali, un altro i termini assoluti. Resta però un tema quello del trend, perché rispetto al resto del Paese, negli ultimi due anni, in Liguria si è assistito a un aumento. Nella serie storica presa in esame, si osserva come la delittuosità tra i minorenni sia sostanzialmente poco significativa.

Rispetto all’andamento, se a livello nazionale si possono notare dati altalenanti, nel Nord-Ovest e in Liguria, soprattutto negli ultimi anni, vi è stato un lieve, ma costante, aumento. Nella fascia d’età 18-24 anni, si assiste a un calo della delittuosità a livello italiano e del Nord-Ovest complessivamente. Fino al 2020, la Liguria si contraddistingueva per la flessione più significativa di autori di reato denunciati o arrestati tra i 18 e 24 anni. Nel 2021 il dato è invece in controtendenza, riportandosi ai livelli del 2010.

“Sebbene si assista a un aumento della delittuosità tra i minorenni, e per il contesto ligure anche nella fascia d’età 18-24 anni si tratta comunque di numeri reali piuttosto piccoli, tali per cui non si riscontra una emergenza criminalità giovanile, né singola né gruppale“, si legge nel focus di Morelli.

“Per comprendere come mai nell’opinione pubblica si sia diffuso un cosiddetto panico morale rispetto al tema della devianza giovanile è opportuno guardare ad altri dati, come la rappresentazione mediatica del fenomeno”, spiega il ricercatore.

Secondo il rapporto Transcrime sula criminalità giovanile si può vedere come negli ultimi anni sia aumentato considerevolmente il numero di articoli contenenti parole come “gang giovanile” o “baby gang”, passando dai 612 articoli pubblicati sul tema nel 2017, a 1249 nel 2021 (ricerca relativa ai media della nostra regione).

Lo studio fa notare anche come l’etichetta baby gang sia efficace a livello comunicativo, ma non rappresenta il fenomeno riscontrato dalle forze dell’ordine. Per fare alcuni esempi, talvolta sotto cappello concettuale delle baby gang entrano gruppi devianti composti per lo più da persone tra i 25 e 35 anni. Si tratta quindi di profili non propriamente giovanili, soprattutto per le esperienze già vissute da molte di queste persone.

Il contesto ligure. I dati pubblicati da Transcrime mostrano come in Liguria siano state segnalate alcune gang giovanili, in particolare nell’area territoriale della Provincia di Genova e della Spezia. Non risultano invece nel territorio di Savona e Imperia. Tuttavia, facendo una breve rassegna stampa sui principali giornali locali, spesso si fa riferimento alla presenza di gang su tutto il territorio ligure, a conferma di quanto sia difficile tracciare i confini chiari del fenomeno, con conseguente impatto sulla popolazione.

Emergono due tipi di gang giovanili presenti sul territorio ligure, entrambe caratterizzate da una presenza sporadica. “Da un lato gruppi di giovani non strutturati, coinvolti talvolta in episodi di risse, percosse e lesioni – riporta l’Osservatorio – sono composte prevalentemente da italiani, tra i 15 e 17 anni, con meno di 10 gruppi e tendenti a modificarsi velocemente nel tempo. Si tratta di giovani in stato di isolamento sociale, insoddisfazione rispetto alla propria condizione e di incapacità relazionale con il gruppo di pari. L’altro profilo invece riguarda gruppi più strutturati, che tendono a raccogliere gruppi sociali esclusi da processi di integrazione”.

“Si tratta quindi di giovani che cercano nel gruppo una forma di integrazione e di caratterizzazione della propria identità – spiega il ricercatore Niccolò Morelli – infatti, nella gang giovanile investono in una simbologia distintiva, per creare un gruppo nel quale identificarsi, una comunità che dia maggiore sicurezza interna, andando anche a cercare un controllo del territorio. Si tratta di gruppi più grossi rispetto a quelli di cui si è discusso in precedenza, di origine straniera, spesso in situazione di marginalità e disagio socioeconomico, coinvolti in risse, lesioni, percosse, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica”.

“Emerge invece in maniera minoritaria l’attività di traffico di stupefacenti, estorsioni e rapine.”, spiega lo studio. Che conclude: “I dati sulla caratterizzazione di questi gruppi giovanili portano alla necessità di considerare maggiormente l’intervento socioeducativo come il vero viatico per ridurre il disagio giovanile. Come emerge anche da una recente ricerca svolta all’interno del corso di Sociologia da Alessio Barile, Lorenzo Carpi, Filippo Malaspina, Simone Mantero, Francesco Passerini e Francesca Zangani. Si tratta di un’indagine di tipo qualitativo, svolta nel Comune di Genova e prevalentemente nei quartieri del Centro Storico e di Sampierdarena, coinvolgendo professori, dirigenti scolastici, commercianti.

“Capire le cause per progettare le soluzioni”. Gli attori coinvolti sul piano della prevenzione e del contrasto delle gang giovanili individuano alcuni interventi consigliabili per coinvolgere, far socializzare e supportare i giovani in un percorso di crescita positivo. Gli interventi riguardano le famiglie, gli spazi della socialità, percorsi di partecipazione giovanile, il ruolo di mediatori.