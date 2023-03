Axpo Italia presenta il bilancio di sostenibilità, l’azienda a Genova è a quota 200 dipendenti

Genova. “Con questo bilancio vogliamo guardare a quello che accadendo nella società ma anche all’aspetto sociale. Ciò che è accaduto prima con la pandemia e poi con la guerra ha anche prodotto effetti collaterali positivi, c’è una maggiore consapevolezza del fatto che l’energia debba essere sostenibile, che le persone e i talenti siano un elemento a cui dare più peso. Si pensa al futuro anche grazie agli investimenti stimolati dal Pnrr. Come azienda, essendo uno dei protagonisti, siamo contenti di fare la nostra parte”. A parlare è il presidente di Axpo Italia Salvatore Pinto. Oggi l’azienda, che a Genova conta 200 dipendenti, ha presentato il suo bilancio di sostenibilità, un documento che non è obbligatorio per le aziende ma che il quarto gruppo dell’energia elettrica in Italia nel mercato finale, dopo Enel, A2a ed Edison, ha deciso di compilare.

“Negli ultimi anni, ricorda Pinto, c’è stato un incremento della realizzazione di impianti rinnovabili in Italia e lo sviluppo delle comunità energetiche: nei primi 11 mesi del 2022, in Italia, in base ai dati di Terna, l’elettricità prodotta tramite eolico e fotovoltaico è aumentata di 3,4 TWh, il triplo rispetto alla media dell’ultimo decennio“. Nell’anno fiscale 2021/2022, il Gruppo Axpo è arrivato a commercializzare, per conto della propria clientela, circa 14 TWh di energia solare, idroelettrica ed eolica. L’obiettivo è arrivare a 16Twh nel 2025.

Axpo è un player anche nella filiera dell’idrogeno, con la collaborazione biennale con Rina, gruppo multinazionale specializzato in servizi di certificazione e consulenza ingegneristica. La cooperazione permette ad Axpo Italia di presidiare un settore strategico e di sperimentare tecnologie sofisticate, come lo stoccaggio ad altissima pressione (fino a 1.000 bar) dell’idrogeno nei laboratori dell’Università di Calabria.

Mentre per stimolare le imprese a scegliere l’energia da fonti energetiche 100% green, Axpo ha esteso la proposta Power purchase agreement dedicata alle grandi imprese anche alle pmi italiane tramite i Green Flexy Ppa, declinati come accordi di medio termine (dai 3 ai 5 anni) per garantire energia 100% green (fino a 20 GWh) proveniente da uno specifico impianto e a condizioni economiche competitive, in modo da rendere la transizione energetica un processo equo e non esclusivo.

Altre linee di business riguardano la e-mobility con la partnership tra Pulsee (brand dedicato alle utenze domestiche e volto a rispondere alle esigenze di un mercato domestico dell’energia sempre più digitale e sostenibile) e il servizio di scooter sharing Zig Zag.

Nel bilancio di sostenibilità si parla delle persone come “pilastro” di Axpo Italia. E allora l’obiettivo è il bilanciamento della proporzione tra donne e uomini al 50-50 all’interno dell’azienda, anche se al momento il 90% dei dirigenti e il 65% dei quadri è uomo, mentre il 60% degli impiegati è donna. Inoltre, aderendo a quanto predisposto dal decreto governativo di agevolazioni fiscali “Aiuti bis”, Axpo Italia ha prima erogato nei confronti di tutti i dipendenti del Gruppo un contributo di 350 euro per le spese relative alle utenze domestiche di luce e gas e poi riconosciuto un ulteriore bonus di mille euro in buoni spendibili per una serie di prodotti e servizi.

L’altro pilastro è “prosperità” e riguarda la distribuzione del valore economico all’interno delle comunità. Nell’anno fiscale 2021/2022 Axpo Italia ha generato una distribuzione di dividendi per un totale di 57 milioni di euro, mentre i contributi allo Stato sono stati pari a 164 milioni di euro. Insieme al sostegno economico, l’azienda sta lavorando sul potenziamento del comparto che si occupa di trading, affinché si confermi una divisione strategica per la capacità di Axpo di supportare imprese e cittadini nella transizione energetica. Il processo di digitalizzazione, da tempo ormai avviato e che consente all’azienda di essere pioniera nell’introduzione di soluzioni innovative per la transizione energetica, sarà ancora protagonista negli obiettivi di Axpo Italia e a questo tende a destinare più del 50% degli investimenti sul totale operations.

A livello “sociale” Axpo Italia è partner dell’Università degli Studi di Genova all’interno di master e corsi di laurea, partecipando alla progettazione dei contenuti didattici ma anche mettendo a disposizione periodi di formazione in azienda per i giovani talenti. L’educazione e la crescita delle competenze risulta centrale anche per i dipendenti, a cui Axpo ha erogato 4885 ore di formazione nell’anno fiscale 2021/2022, oltre ad aver messo a loro disposizione una serie di servizi e sussidi per dare una mano a coprire le necessità sanitarie, di trasporto, di istruzione, culturali, sportive ed energetiche.

Axpo Italia è coinvolta anche in progetti di responsabilità sociale, come quello che la vede affiancare la Flying Angels Foundations, associazione che organizza voli salvavita per tutelare il diritto alla salute dei bambini di tutto il mondo, e ha collaborato con la Lilt Genova alla realizzazione del “Viaggio della prevenzione”.

L’azienda ha deciso poi di supportare il lavoro della Fondazione Francesca Rava, che aiuta i minori e famiglie in condizioni di disagio, in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato, con il progetto “The Power of Nature | Oltre la Superficie” di Stefano Guindani.