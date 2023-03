Autostrade e pedaggi, Pd: “Lega fuori tempo massimo, nostro odg già approvato a gennaio”

Genova. “Ci fa piacere che anche la Lega si sia resa conto che il cashback autostradale non è una misura compensativa adeguata per ripagare i liguri degli innumerevoli disagi che da anni ogni giorno sono costretti a subire viaggiando in autostrada, ma ritiene necessario si ritorni al blocco dei pedaggi”.

Così il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria in risposta alle dichiarazioni di Alessio Piana su cashback autostradale e pedaggi.

“Il Partito Democratico in Regione ha presentato già a gennaio l’ennesimo ordine del giorno, approvato all’unanimità in consiglio, in cui chiedeva proprio questo: lo stop ai pedaggi e al loro aumento, ma ad oggi nessuna novità. Eppure ai tavoli di contrattazione con Aspi è seduta la Giunta di cui la Lega fa parte, ma finora cos’ha fatto? Ha accettato supina come Toti le scelte di autostrade. Vista la presa di coscienza, ci auguriamo che questa sia la volta buona e che il governo e il Ministro delle infrastrutture Salvini si rendano conto del calvario che chi viaggia sulle autostrade liguri deve subire e blocchi i pedaggi come è giusto”.