Autostrade, code e disagi su A26 e A10 tra mezzi in avaria e cantieri

Genova. Ancora una mattinata di passione per chi viaggia sulle autostrade genovesi, con code e disagi sulle principali tratte che attraversano la città e che collegano l’entroterra con il capoluogo.

I maggiori problemi sono sulla A26, con code di oltre 3 chilometri tra il bivio con l’A10 e Masone, in direzione di Gravellona Toce. Il traffico è rimasto bloccato a causa di un mezzo in avaria: a causa dei lavori sulla tratta le corsie di marcia sono in numero ridotto, con un lungo tratto ad una sola corsia e conseguete e una lunghissima fila di mezzi fermi in attesa di poter procedere.

Problemi anche in A10 dove un incidente sta provocando code e rallentamenti tra Genova Pegli e Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure.