Autostrade, 10 chilometri di code sulle tratte genovesi tra cantieri e traffico del rientro

Genova. Come previsto il fine settimana si chiude con notizie non buone per quanto riguarda la viabilità sul nodo autostradale genovese, con code e disagi in tutte le tratte a causa dei cantieri e del traffico intenso del rientro.

La situazione più complicata è sulla A10 con code per 4 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in direzione di Genova.

Disagi anche sulla A26 con code e rallentamenti tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona, e un chilometro di code tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Coda di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori sulla A7 in direzione di Genova.

Disagi anche sulla A12 con 2 chilometri di code tra Sestri Levante e Lavagna (direzione Genova) per lavori. Sempre in direzione del capoluogo ligure code a tratti tra Chiavari e Recco e tra Nervi e lo svincolo con la A7