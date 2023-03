Autostrada, riaperta l’uscita Genova Aeroporto sulla A10: si viaggia su una corsia

Genova. Alle ore 17:00 circa, sulla A10 Genova-Savona è stata riaperta l’uscita di Genova Aeroporto per le provenienze da Ventimiglia, precedentemente chiusa per un incidente avvenuto sullo svincolo di uscita, che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si

registrano 2 km di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione

Genova.

Questa mattina un camion si è ribaltato sulla A10 nei pressi del casello di Genova Aeroporto. Sul posto è giunta in codice rosso un’automedica del 118. L’uomo alla guida del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi. Tuttavia è stato trasportato, in codice giallo e in via precauzionale, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi