Autostrada A12, terminati i lavori tra Nervi e Recco: si torna a viaggiare su due corsie

Genova. Alle ore 14.30 circa, lungo la A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, sono terminati in linea con il cronoprogramma gli interventi di ripristino del rivestimento in calcestruzzo all’interno galleria Colle degli Ometti.

Lo comunica Autostrade in una nota.

Pertanto a partire dal primo pomeriggio è stato rimosso lo scambio di carreggiata, installato per consentire gli interventi delle maestranze, ed è stata contestualmente ripristinata la normale circolazione su due corsie per senso di marcia.

Mercoledì il tratto autostradale era rimasto chiuso fino alle 7.00 del mattino per installare una deviazione di corsia sulla carreggiata opposta. La riapertura era stata procrastinata per consentire il completamento di “lavori inderogabili”, così li ha definiti Autostrade.