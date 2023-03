Autostrada A10, delineatori da cantiere sparsi sulla carreggiata tra Chiavari e Genova

Genova. Chi si è spostato in autostrada tra il levante genovese e il capoluogo ligure, nelle prime ore di questa mattina, ha praticamente dovuto fare uno slalom.

Per motivi da chiarire, sulla carreggiata, in diversi punti del tratto di autostrada A10 tra Chiavari e Pegli, chi guidava si è trovato di fronte decine, se non centinaia, di delineatori di cantiere, sorte di birilli flessibili.

Sono state molte le segnalazioni alla polizia stradale, che ha fatto scattare l’intervento di messa in sicurezza.

Escluso che si trattasse di delineatori spostati da qualche cantiere perché non c’erano lavori in corso nel tratto interessato. Possibile invece che gli elementi in plastica siano caduti da un camion in corsa.