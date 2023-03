Autonomia differenziata, via libera del governo. Toti: “Grande opportunità per la Liguria e il paese”

Genova. “Il via libera del Consiglio del Ministri all’Autonomia differenziata sancisce un altro passo avanti verso una riforma che sarà una grande opportunità per valorizzare le peculiarità e utilizzare al meglio le proprie risorse. Una maggiore autonomia delle Regioni consentirà davvero al Paese di crescere, ai cittadini e ai territori di avere maggiori diritti e, al contrario di quanto sostenuto da chi critica, di colmare i divari che, per colpa del centralismo e non certo dell’autonomia, da troppo tempo dividono questo Paese. Bene anche il tavolo aperto con il viceministro Edoardo Rixi sull’autonomia dei porti di cui la Liguria vuole essere capofila”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il via libera del Cdm all’autonomia differenziata.

“Ora – ha aggiunto il presidente Toti – aspettiamo il voto del Parlamento; nel frattempo la Liguria sta già completando l’iter per richiedere l’autonomia in alcuni settori, a cominciare da quello della logistica e della portualità, assi portanti del nostro territorio e della nostra economia”.