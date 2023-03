Genova. Brutto incidente questa sera in val Bisagno, dove un auto si è schiantata contro le reti di acciaio del cantiere delle pista ciclabile di via Adamoli. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21 nella corsia verso mare poco dopo l’intersezione con via Solimano.

Secondo le prime ipotesi l’ uomo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire, andando a sbattere contro le grate del cantiere che corrono lungo la strada limitando la viabilità ad una sola corsia.

L’uomo per fortuna non è rimasto ferito gravemente. Sul posto gli uomini della polizia locale che hanno chiuso il tratto di strada per circa un’ora per permettere la messa in sicurezza del fondo stradale.