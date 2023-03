Autista dell’anno 2023, premio alla genovese Giulia Giommi

Genova. Giulia Giommi, conducente professionale di autobus NCC per la Cairocar di Genova, ha conquistato la quattordicesima edizione del Sabo Rosa, il riconoscimento che dal 2010, in occasione della Festa della Donna, viene conferito alla “Camionista/Autista dell’Anno” dal main sponsor dell’iniziativa, il Roberto Nuti Group, realtà industriale internazionale fondata nel 1962 a Bologna, leader nei ricambi e nei componenti nel settore del veicolo commerciale, ferroviario e agricolo.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella sede centrale del Gruppo, a Castel Guelfo di Bologna.

A scegliere l'”Autista dell’Anno”, fra le trenta candidature pervenute attraverso il Web è stata una giuria composta dalle dipendenti del main sponsor. Alla consegna dell’ammortizzatore rosa, pezzo unico prodotto una sola volta all’anno, era presente Elisabetta Nuti, direttore finanziario del Roberto Nuti Group e presidente della giuria.

“In quella che è stata l’edizione record del Sabo Rosa, di Giulia ci ha colpito la passione per i mezzi pesanti, nata grazie al suo nonno conducente di autobus, che la portava con sé nelle autorimesse per scoprire i motori e i pezzi di ricambio – ha spiegato Elisabetta Nuti -. Una passione che ci accomuna e una storia, quella di Giulia, che racconta il passaggio generazionale in un mestiere che mai come oggi chiede di essere conosciuto per ottenere quell’attenzione e quella dignità che molto spesso vengono dimenticate. Sono state molte le autiste che ci hanno raccontato le difficoltà che incontrano nei rapporti umani, la mancanza di rispetto e la poca considerazione che viene data al ruolo di chi, ogni giorno, fa questo lavoro. Noi del Roberto Nuti Group pensiamo che il Sabo Rosa serva anche a raccontare questo lato della medaglia, quello più umano, e per questo siamo orgogliosi del risultato di questa quattordicesima edizione”.

“Posso dire di aver respirato il profumo del gasolio fin da piccola e devo ammettere che quando ho visto le foto dell’ammortizzatore rosa mi sono innamorata subito, perché mi piace molto la componentistica dei mezzi pesanti – spiega Giulia Giommi -. Il Sabo Rosa è una bellissima iniziativa, che dà rilievo alle donne autista nell’ambito del trasporto pesante. C’è davvero molto fermento, in questo periodo, e le ragazze alla guida sono sempre di più. Questa cosa mi piace molto ed è interessante lo spazio che il Roberto Nuti Group dà alla parte femminile di questo lavoro”.

Giulia Giommi è conducente di autobus NCC da 20 e 30 posti per l’azienda genovese Cairocar e compie viaggi urbani ed extraurbani, anche verso città e luoghi del nord Italia. “La società per cui lavoro ha un parco macchine molto ampio e svolgiamo servizi di ogni genere – racconta l’Autista dell’Anno 2023 -. È un lavoro che mi piace perché guidare mi rilassa molto ed è gratificante quando alcuni clienti che ho servito in passato chiamano in azienda per chiedere che sia io l’autista per il prossimo viaggio”.