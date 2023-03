Auricolari e smartphone per passare l’esame della patente: a Genova 7 denunciati dalla polizia stradale

Genova. Sette persone, tutte straniere, sono state denunciate dalla polizia stradale nell’ambito dei controlli sulle cosiddette ‘patenti facili’ a seguito di controlli presso la motorizzazione civile di Genova.

I sette, in concorso tra loro, utilizzando smartphone e auricolari nascosti, ricevevano suggerimenti da parte di complici che dall’esterno comunicavano le risposte del quiz, e così superavano facilmente i test per il conseguimento della patente di guida.

Lo scorso martedì, analoga attività d’indagine, effettuata presso la Motorizzazione Civile di Savona, da parte della Polizia Stradale savonese, ha permesso di individuare l’ennesimo candidato che, dotato di auricolari ben occultati, sosteneva l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Dalla successiva perquisizione l’uomo, che abita nell’entroterra genovese, era stato poi arrestato in flagranza per possesso di droga ai fini di spaccio.

