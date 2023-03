Attacco hacker contro il 41 bis ai distributori di sigarette: scritte e sigarette a 10 cents

Liguria. Distributori automatici di sigarette sotto attacco nel ponente ligure, dove alcuni hacker, probabilmente legati alle frange anarchiche, hanno manomesso in serata gli impianti dei circuiti Laservideo e di Am distributori.

Come riporta Riviera24, acquistando le sigarette, compare la scritta “Fuori Alfredo dal 41 bis”: un messaggio che si riferisce chiaramente ad Alfredo Cospito, terrorista e anarchico italiano, che nel 2014 è stato condannato a 9 anni e 5 mesi di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare e che in secondo tempo è stato condannato a 20 anni di reclusione per l’attentato del 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano.

Ad accorgersi dell’attacco hacker, che oltre a lanciare un messaggio contro l’ergastolo ostativo e il regime 41 bis permette l’acquisto di pacchetti di sigarette a 10 centesimi, è stata la tabaccheria Bardone, in via Vittorio Emanuele II, a Bordighera.

Nel tardo pomeriggio di oggi, un gruppo di anarchici ha manifestato a Venezia chiedendo la liberazione di Cospito, il messaggio era il medesimo: «Chiudere il 41 bis liberi tutti libere tutte».