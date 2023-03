Assi di forza in Valbisagno, insorge l’opposizione: “Solo confusione, così sarà un fallimento”

Genova. “Questo è un piano che andrà a colpire la vitalità e la vivibilità della Valbisagno senza un piano parcheggi che consenta al commercio e ai residenti di vivere o sopravvivere, senza reali benefici al trasporto pubblico in alcuni tratti dove già ora c’è un transito regolare. La mancata partecipazione dei cittadini rischia di far deragliare un’amministrazione sorda e miope”.

Questo il commento dei gruppi consiglieri del Municipio IV di Valbisagno Insieme, PD e M5S alle novità emerse dalla pubblicazione dei progetti definitivi dei tracciati in Valbisagno per gli Assi di forza del trasporto pubblico voluti dalla amministrazione civica.

“Perché l’amministrazione di centro-destra porta a conoscenza solo ora i cittadini di tutte queste importanti modifiche? Capiamo le difficoltà del periodo pandemica, tuttavia si sapeva da anni di questo finanziamento e che si stava lavorando per un progetto per cui a settembre si poteva partire con una seria partecioaziome. Si rischia che il progetto esecutivo, pronto tra un mese, non abbia sensibili miglioramenti per mancanza di tempo e condivisione”.

“Un progetto di questo tipo non basta pubblicarlo sul sito del Comune e fare due commissioni in Municipio, serve il coinvolgimento del territorio quartiere per quartiere, in quanto si tratta di un cambio radicale della mobilità in vallata -commentano Erika Venturini (Valbisagno insieme-Linea Condivisa), Lorenzo Passadore (PD) e Federico Giacobbe (M5S) – Purtroppo riteniamo l’asse di forza, così come strutturato, un completo fallimento per un effettivo miglioramento del trasporto pubblico locale”.

“L’amministrazione ha preso e parzialmente modificato il vecchio progetto Bus Via tanto criticato dagli stessi esponenti che adesso però lo sostengono. Noi abbiamo un’idea chiara di come dovrebbe essere strutturato un vero trasporto di prossimità che sia efficiente e funzionale; come più volte ribadito il tram era la soluzione giusta per la Valle e la città di Genova, tuttavia, questa amministrazione ha optato per altro, trascurando alcuni importanti accorgimenti, come ad esempio l’investimento sul nuovo argine in sponda destra altezza Gavette, il prolungamento della strada nuova di via Molassana e la realizzazione di parcheggi in struttura su San Gottardo. Insomma, come sempre, grande confusione e contraddizione nelle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale e Municipale di centro-destra a danno dei cittadini e commercianti della Valbisagno che dovranno, tra l’altro, subire altri anni di numerosi cantieri invasivi per attuare progetti non condivisi”.

Ma non solo: “Dai dati che abbiamo appreso ci risulta una diminuzione dei mezzi sul percorso con una diminuzione della capienza per singolo Bus, inoltre, l’ipotetica attrattività derivante dall’aumento delle corsie riservate, viene vanificata dall’impossibilità di ampliare il numero di passeggeri che utilizzeranno il TPL perché aumenta in modo rilevante l’affollamento dei mezzi e la necessità di cambi.

La partecipazione non serve esclusivamente per informare i cittadini su decisioni spesso già prese, ma è indispensabile per far si che, in progetti così importanti per il futuro della città, emergano le criticità nell’ottica di superarle con decisioni condivise”.