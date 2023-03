Articolo1, sabato a Genova l’ultima assemblea: dopo sei anni “si torna a casa” nel Pd

Genova. Articolo1 – Mpd si scioglierà come partito e resterà solo come associazione. L’esperienza politica lanciata nel 2017 con la scissione dal Pd di Matteo Renzi ha fatto il suo giro dopo l’elezione di Elly Schlein a nuova segretaria del Partito Democratico.

E quindi sabato 18 marzo, nella sede di via Cantore a Sampierdarena, ci sarà l’ultima assemblea provinciale genovese. Dopo un paio di settimane quella nazionale, che modificherà definitamente lo statuto.

Negli ultimi mesi molti degli esponenti locali di Articolo1 si sono visti in piazza e nei circoli con un rinnovato entusiasmo a supportare la figura che poteva riportare il Pd un po’ più a sinistra. Da Claudio Montaldo, che oggi è sindaco di Ceranesi, a Ubaldo Benvenuti, ex segretario ai tempi del Pds.

D’Altronde in Articolo1 a Genova erano confluiti Bersaniani che già nel 2015 non avevano voluto sostenere Raffaella Paita (oggi Italia Viva) come candidata alle regionali del centrosinistra e che due anni dopo erano confluiti nel nuovo soggetto politico insieme a esponenti di Sel e altri soggetti progressisti.

Il segretario metropolitano di Articolo1 Giancarlo Furfaro ha chiarito che il passaggio dal partito in via di scioglimento al Pd non sarà automatico. Insomma chi vorrà tesserarsi con il Partito Democratico lo dovrà fare autonomamente (alcuni iscritti lo hanno già fatto in occasione delle ultime primarie).

“Io credo ci sarà una convergenza pressoché totale – scommette Claudio Montaldo, in passato vicesindaco di Genova e assessore alla Sanità della giunta Burlando – magari qualcuno ci penserà ancora un po’ ma il complesso di Articolo1 è entrato convintanmente in questa operazione per dare vita a una fase costituente con le idee che sono prevalse, quelle portate avanti da Elly Schlein, per un partito che abbia finalmente una linea attenta alle esigenze del Paese”.