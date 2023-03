Art Battle, GeCarART a Genova: appuntamento negli showroom in via Lungobisagno Dalmazia

Genova. Appuntamento domenica 19 marzo con GeCarART, il primo evento privato di Art Battle a essere fatto a Genova. L’iniziativa – aperta a tutti e gratuita – è itinerante tra i vari showroom Gecar di Lungobisagno Dalmazia.

I quadri prodotti saranno a tema mobilità, e verranno messi all’asta (asta silenziosa) durante l’evento. I proventi verranno donati alla Band degli Orsi del Gaslini.

Proprio come una Official Art Battle durante l’evento vi sarà un DJ (Dj: ufficiale di Art Battle: Sergio Nigma DJ) – Un supporter tecnico (Official supplier: De Lucchi colori)

Programma



L’inizio è previsto alle 17, con accredito e registrazione online per votare l’artista in diretta presso showroom Peugeot.

Il primo round si terrà alle 17.30 presso Gecar Peugeot. Tutti gli artisti si esibiscono in 20 minuti dipingendo una tela 60×40.

Il secondo round è fissato alle 18.10 presso Gecar Citroen. Gli stessi 6 artisti ridipingono una nuova tela bianca 60×40.

Il terzo round e la premiazione si terranno a partire dalle 18.50 presso Gecar Opel. Si sfideranno i 2 artisti che hanno ricevuto più voti dal pubblico con una nuova tela più grande 60×80.

Il Vincitore sarà ingaggiato per produrre un ‘’murales’’ all’interno della concessionaria riceverà un ingaggio lavoro. I quadri verranno esposti nel salone Gecar Bmw Motorrad dove le persone potranno rivederli e partecipando all’asta silenziosa aggiudicarseli.

Gli artisti

1.ALESSANDRO INFERIORE

Nato a Genova il 12 giugno 1995 da sempre ha avuto una formazione artistica frequentando il liceo artistico Paul Klee- Barabino. Negli anni successivi sviluppa l’interesse per la disciplina architettonica, nel design e nelle arti visive iscrivendosi al corso di laurea Scienze dell’Architettura.

Nel conseguimento dei corsi di studi frequenta corsi aggiuntivi in Accademia Ligustica di Belle Arti con corsi di cromatologia e percezione del colore.

Giugno 2019 e 2020 partecipa al concorso proposto dal Comune di Venezia in associazione con la Biennale di arte e architettura di Venezia classificandosi fra i primi 10 vincitori. A Gennaio 2020 partecipa a Genova ad un corso proposto dal Comune in associazione con la Genova Blue Street Economy, classificandosi. Novembre del 2022 partecipa al concorso di architettura e intelligenza artificiale bandito da Arch Hive ricervendo la menzione d’onore.

2. CHRISTIAN BORETTO

Studente di architettura non ha mai smesso di avere il culto e la passione per le AUTOMOBILI. L’auto e’ la prosecuzione di noi stessi. Disegna e dipinge quello che non puo’ avere, uscire dalle regole ci aiuta a dimenticare le cose noiose. ig christian_boretto fb: Christian Boretto

3.DIANA ROZALIA MANTOZORS

Ceramista e performer, nata in Grecia, ad Atene da papa’ greco e madre ungarese. Ha studiato Belle Arti in Transilvania ed a Genova. Esplora il tema femminile , alberi, mare, Come performer trova ispirazione dalle sue radici.

La musica greca e’ una musica Sacra, stabilisce l’unione tra spirito, corpo ed emozione. Attualmente lavoro come fiorista e studia presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti a Genova, ha partecipato a svariate mostre e Live performance di Art Battle.

4. LUCA SIRI

Nasce nel 1978 ad Urbe (Savona), vive e lavora a Borgo Virgilio (Mantova). Artista poliedrico, da sempre appassionato di misticismo e di mitologia pagana, si avvicina all’arte ancora giovanissimo attraverso la musica, scrivendo testi e musiche.

Per un certo tempo si dedica ad illustrazioni di saghe, frequenta ambienti culturali e artistici genovesi per poi trasferirsi a Mantova.

Sono tuttavia le regioni boschive della Val D’Orba che lasciano il segno nello sviluppo della sua sensibilita’ artistica e intellettuale, in particolare l’attitudine all’ elaborazione di immagini metamorfiche e trasposizione della selva intricata, regno di ogni mutazione biologica e spirituale.

Tra le principali mostre ricordiamo 2003: “Magic gathering” Concorso internazionale. Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis, Collettiva, Genova. 2004:”I Racconti Metafisici, Spazio espositivo Il Medioevo Ge. 2005: “I palcoscenici dell’anima” Centro d’arte “La Spiga”, Ge, personale, una lista enorme di mostre nel corso della sua vita da Padova, nel 2007, a Berlino, a Mantova, nel 2011 Firenze, poi Torino e Genova dove vive con sua moglie, artista anch’essa. Adora live performance e mettersi in discussione per approfondire la sua prima passione, l’Arte a 360 gradi.

5.FULVIO ZACCO

Diplomato al liceo artistico Arturo Martini di Savona, grafico, disegnatore, illustratore. Ha realizzato i primi lavori per la Benetton nelle campagne “United Colours” di Oliviero Toscani. Successivamente ha lavorato come grafico pubblicitario di Coop Liguria, Telecom, Giver Viaggi e Crociere Grimaldi Group.

Nel 1996 ha dato vita allo Studio ZaccoArt dove svolge la professione di tatuatore continuando in parallelo la sua attività di illustratore. Molto pratico nella tecnica di aerografia ma predilige anche altri campi come la customizzazione di veicoli, l’allestimento di negozi, murales e scenografie teatrali.

6. MARTINA GIOVENE

Martina è un artista emergente nata a Genova nel 1996. Laureata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna con il massimo dei voti, ha alle spalle molteplici esperienze nell’organizzazione e nella partecipazione attiva a diversi eventi di natura artistica all ‘estero ed in Italia.

Oltre all’adesione ad eventi organizzati dall Accademia di Bologna e ad esposizioni in differenti Gallerie bolognesi tra il 2016 e 2018, Martina ha avuto occasione di prendere parte a performances durante rassegne musicali e a collaborazioni con collettivi artistici nell’ambito del fumetto, avendo la possibilita’ di partecipare a fiere in gran parte d’Italia.

Nel corso dei suoi studi la poetica di Martina si e’ sviluppata verso la riproposizione di elementi ludici in chiave grottesca, creando cosi contrasto tra i personaggi dei cartoon americani della prima meta’ del ‘900 e cio’ che essi rappresentano (deformita’, volti sardonici, ambientazioni surreali)