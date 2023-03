Arrestato saccheggiatore “seriale” di auto a Genova, l’uomo colto in flagrante in via Frugoni

Genova. E’ stato arrestato un ladro seriale che saccheggiava le auto posteggiate dopo averne rotto i finestrini.

Gli agenti delle volanti della questura di Genova hanno fermato un uomo di 35 anni, di nazionalità tunisina, sorpreso a rovistare in una vettura in via Frugoni, in centro città.

A segnalare l’episodio un cittadino che si è accorto di quanto stava accadendo, mentre il proprietario dell’auto, un turista straniero, ha riconosciuto in questura alcuni oggetti, in particolare due paia di occhiali.

Il ladro è sospettato di essere l’autore di altri raid avvenuti nelle ultime settimane tra le zone di Manin e Castelletto.