Armati di cacciavite avevano aggredito un giovane alla Fiumara, due minori denunciati

Genova. Due minori di nazionalità albanese sono stati denunciati a Genova nelle ultime ore dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

Il nucleo radiomobile li ha individuati dopo una tempestiva indagine avviata dopo una grave aggressione avvenuta nella serata di giovedì nella zona del centro commerciale La Fiumara.

Al culmine di una lite scaturita per futili motivi i due adolescenti avevano aggredito con un cacciavite un altro giovane, egiziano, colpendolo a una mano. Quest’ultimo era stato soccorso e portato in ospedale. Fortunatamente non rischia di morire.

Si tratta della seconda aggressione a un giovanissimo avvenuta nel giro di poche ore a Genova. Un precedente episodio era avvenuto a Villa Piaggio, a Castelletto, dove un ragazzo di 19 anni era stato rapinato da una ventina di giovani ed è finito al Galliera per le escoriazioni.

Il ragazzino era con due amici quando, ha raccontato, è stato circondato da un gruppo di ragazzi, alcuni armati di catene.

Nel caso dell’aggressione della Fiumara si trattava invece di un litigio tra ragazzi ospiti della stessa comunità per minori stranieri non accompagnati.