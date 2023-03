Apertura del cantiere del Waterfront di Levante del 19 marzo: già sold out le prenotazioni per la passeggiata guidata

Genova. Sono andate sold out in pochissime ore le prenotazioni per le visite guidate nei cantieri del Waterfront di Levante, che domenica 19 marzo apre le porte alla città per mostrare lo stato dell’arte della più recente e importante opera di trasformazione urbana di una parte di Genova.

“Non avevo dubbi sul successo di questa iniziativa, che sicuramente replicheremo e adotteremo anche per altri grandi cantieri che inizieranno nei prossimi mesi – ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – È importante che i cittadini accolgano la presenza dei cantieri come dimostrazione di una città che sta svoltando e quindi, pur nel disagio che i cantieri inevitabilmente arrecano, dobbiamo far crescere la consapevolezza e l’orgoglio che stiamo costruendo la città del futuro, che è di tutti noi”.

Partendo dall’area sotto la tensostruttura, i cittadini che hanno prenotato si addentreranno nei cantieri guidati dai professionisti che lavorano ogni giorno su queste opere, per uno sguardo a 360 gradi su questo gigantesco intervento di trasformazione urbana. La visita si concluderà sul piazzale del Palasport.

La visita al cantiere del Waterfront rientra nell’iniziativa Passeggiata di Primavera, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, per un primo assaggio di quello che sarà il nuovo percorso di collegamento del Porto Antico a Boccadasse, una volta completati i lavori del Waterfront.

Dalle 9 alle 19, sarà aperta alla cittadinanza una parte della strada, di solito riservato al traffico portuale, con un itinerario che si snoderà dall’ingresso delle Grazie da piazza Cavour con arrivo presso il nuovo Waterfront di Levante e viceversa. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi.

Lungo il percorso saranno illustrate le fasi e i rendering del progetto. Durante tutta la giornata, saranno organizzati spettacoli di intrattenimento, musica e visite guidate.