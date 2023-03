Valle D’Aosta, precipita da una cascata di ghiaccio: morto alpinista genovese

Aosta. Un’altra tragedia in montagna. Un alpinista genovese di 57 anni, è morto in Valle D’Aosta a seguito delle lesioni riportate nella caduta da una cascata di ghiaccio nella vallone del Grauson, vicino a di Cogne.

L’incidente si è verificato in mattinata sulla cascata conosciuta con il nome Oceano Polare, una parete di ghiaccio di quarto grado di difficoltà su sette e mediamente impegnativa.

La vittima, un alpinista esperto, istruttore Cai con un lungo curriculum, stava scalando in solitaria. Come spesso fa chi approccia le cascate di ghiaccio senza compagni di cordata, non era assicurato da una corda e stava procedendo solo con ramponi e piccozze.

Così hanno raccontato altre persone che si trovavano sul posto, ma che non erano con lui: lo hanno visto precipitare per decine di metri e hanno subito dato l’allarme.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano con il personale del 118. L’alpinista, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta in condizioni disperate e non è sopravvissuto.