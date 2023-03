Anziano aggredito da un cinghiale per strada: ferite e punti di sutura alle gambe

Genova. Brutto incontro ieri pomeriggio per un anziano genovese, rimasto ferito in uno incontro-scontro ravvicinato con un cinghiale ‘urbano’ ad Albaro. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 marzo in via Boselli.

Secondo alcune testimonianze l’uomo di circa 70 anni stava passeggiando sulla strada quando ha incrociato il cammino di un grosso esemplare di cinghiale, probabilmente in cerca di cibo. L’uomo ha provato a scacciare l’animale, che però, invece di allontanarsi, forse intimorito, ha sferrato un attacco alle gambe.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti in codice giallo: l’uomo è stato medicato sul posto per poi essere portato al pronto soccorso del San Martino di Genova per la profilassi del caso e per la suturazione delle ferite.