Antonio Rezza da applausi al Teatro della Tosse, ancora pochi posti disponibili per l’ultima replica

Genova. Antonio Rezza è sempre una garanzia e non è un caso che insieme a Flavia Mastrella (con cui ha scritto ben 14 opere teatrali interpretate da lui stesso) abbia vinto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018. Nel nuovo spettacolo Hybris, in scena ancora stasera al Teatro della Tosse (ore 20:30), Rezza affronta il tema della famiglia, del vicinato, delle relazioni, del “dentro” e del “fuori”, pubblico e privato e lo fa naturalmente a modo suo con una performance che è sempre straordinaria dal punto di vista fisico e del ritmo narrativo.

Una porta, portata a spasso sul palco, aperta e chiusa in continuazione, è l’unico vero elemento insieme a una sedia, che serve sul palco. E Rezza si serve di un gruppo di attori (Ivan Bellavista, Manolo Muoio Chiara Perrini, Enzo Di Norscia Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Cristina Maccioni) come bersaglio della sua hybris, in questo caso un’esaltazione del sé alla massima potenza che ha come bersaglio appunto la fidanzata, le famiglie di lui e di lei, i vicini di casa, un ignaro doganiere e infine anche chi sta lassù, con un espediente efficace e geniale.

Si ride, anche nelle parti che dovrebbero fare orrore, come sempre cifra che caratterizza gli spettacoli di Rezza.

Hybris è una produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dell’Attore, Teatro Vascello di Roma, Teatro di Sardegna e coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi.

Per chi non riuscisse a vedere lo spettacolo c’è un’altra possibilità per apprezzare il lavoro di RezzaMastrella: al Gioiello di vico Cittadella proiezione del film Cristo in Gola dal 19 al 22 marzo alle 17, alle 19 e alle 21.