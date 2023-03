Antibiotici, cose da sapere per un uso corretto e consapevole. L’incontro con l’infettivologo Cassola

Genova. Il ciclo di incontri dedicati alla salute proposti dall’Associazione 50&Più Genova prosegue giovedì 6 aprile alle 15 in via XX Settembre 41 (terzo piano, presso Bi.Bi. Service), con una conferenza dedicata a un tema che interessa tutti: gli antibiotici. Sarà il dottor Giovanni Cassola, infettivologo e già direttore medico S.C. Malattie infettive dell’Ente Ospedali Galliera di Genova, a spiegare in modo semplice e chiaro tutto quello che c’è da sapere per un uso corretto e consapevole di una categoria di medicinali che hanno una diffusione tanto comune quanto abusata.

Per non fare un uso superficiale e controproducente degli antibiotici occorre sapere cosa sono, come sono nati, quali sono le principali malattie verso cui la loro efficacia è scientificamente provata. Il loro abuso provoca il fenomeno dell’antibiotico resistenza, un effetto che ha suscitato allarme a livello mondiale, perché riduce la potenza del principale nemico delle infezioni batteriche, in grado di limitarne le più gravi complicazioni. Il rischio di essere infettati da batteri antibiotico resistenti riguarda non solo la persona che assume gli antibiotici in modo improprio ma anche coloro che saranno successivamente contagiati da quegli stessi batteri. Non è quindi un problema solo individuale ma sociale. Per prevenire questa conseguenza occorre conoscere e rispettare alcune semplici regole, come per esempio assumere antibiotici seguendo esclusivamente le indicazioni del medico. Consigli e informazioni che un esperto come l’infettivologo Giovanni Cassola fornirà durante l’incontro aperto a tutti.

«Sono profondamente grata ai medici e ai professionisti – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – che mettono a disposizione la loro conoscenza e offrono a tutti noi gli strumenti per affrontare la realtà con raziocinio. Solo così possiamo guardare al futuro con fiducia e ottimismo».

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

Ulteriori informazioni:

Associazione 50&Più Genova, via XX Settembre 40/5

Tel. 010/543042-5530352