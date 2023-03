Ansaldo Nucleare: commessa per estendere funzionamento centrale in Romania

Genova. Ansaldo Nucleare ha firmato con Snc-Lavalin un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria per l’estensione della vita dell’Unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda, Romania. Il progetto si inserisce nelle attività preparatorie per l’ammodernamento assegnate da Nuclearelectrica, la società per l’energia nucleare romena, a Snc-Lavalin, per un valore totale di circa 45 milioni di euro.

L’Unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda raggiungerà a fine 2026 i trent’anni di vita e, per estendere il funzionamento dell’impianto (Plant Life Extention, “Plex”) di altrettanti anni, sono necessari importanti lavori di ammodernamento che porteranno a una fermata dell’impianto per circa due anni e mezzo.

Ansaldo Nucleare, in quanto original designer, avrà dunque un ruolo chiave e di responsabilità nell’esecuzione delle attività relative al balance of plant del progetto: l’ingegneria e la raccolta di informazioni e dati che sarà realizzata in questa fase, consentirà di definire correttamente le attività necessarie per l’estensione della vita dell’impianto.

Dopo i recenti contratti per la valutazione delle condizioni dell’impianto (condition assesment) e quello delle modifiche della progettazione (design modifications), per Ansaldo Nucleare questo nuovo contratto rappresenta un ulteriore tassello nella storica collaborazione italo-romena: negli ultimi trent’anni, infatti, l’azienda genovese ha contribuito al completamento e all’entrata in esercizio delle Unità 1 e 2 di Cernavoda e oggi pone le basi per lo sviluppo del programma nucleare romeno del futuro. L’esperienza maturata e la stretta collaborazione con tutti i player coinvolti aprono la strada a progetti futuri, quali la realizzazione delle Unità 3 e 4 della centrale.

“Essere parte di questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra la fiducia che i partner hanno in noi e nelle nostre capacità” afferma Riccardo Casale, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. “Così come già avvenuto in passato, Ansaldo Nucleare si pone come capo fila dell’industria italiana in Romania, portando non solo il proprio contributo al progetto, ma quello di tutte le realtà della filiera nucleare Italiana, capaci di fornire servizi e prodotti dotati di un elevato grado di tecnologia”.

“Siamo felici di proseguire la partnership strategica che abbiamo con Snc-Lavalin e Ansaldo Nucleare, assoluti professionisti del settore, che conoscono molto bene il nostro impianto di Cernavoda Npp e gli standard di eccellenza richiesti dal settore nucleare” spiega Cosmin Ghiță, ceo di Nuclearelectrica Sa. “La ristrutturazione dell’unità 1 continuerà ad apportare numerosi benefici alla Romania: un’energia pulita, accessibile e sicura, la salvaguardia di posti di lavoro di alta qualità oltre alla creazione di nuovi investimenti nella comunità e un importante contributo al bilancio locale e nazionale: lo stesso per i progetti dedicati alla catena di approvvigionamento locale, come parte della nostra visione per creare un futuro sostenibile per le prossime generazioni.”

L’estensione della vita dell’Unità 1 è fondamentale per garantire che l’impianto continui a contribuire alla produzione di energia elettrica per il paese, in quanto questa unità soddisfa il 10% del fabbisogno di energia elettrica romena, contribuendo sostanzialmente all’abbattimento di Co2 del settore.