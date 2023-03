Ansaldo Energia, se non arriverà ricapitalizzazione entro il 31 marzo i consiglieri comunali pronti a partecipare alla lotta dei lavoratori

Genova. Sono stati auditi davanti alla commissione sviluppo economico di palazzo Tursi i sindacati e le rsu di Ansaldo Energia per spiegare la difficile situazione che sta attraversando l’azienda a causa dell’assenza di liquidità che mette a rischio sicurezza e commesse e il futuro stesso dell’azienda a un mese dal grave incidente accaduto a Simone Bonori, tutt’ora in prognosi riservata al San -martino di Genova anche se le sue condizioni sarebbero in lieve miglioramento. L’unica soluzione – hanno spiegato i sindacati – è la ricapitalizzazione che deve arrivare in fretta, entro fine mese, come promesso.

Al termine dell’audizione tuttavia i lavoratori hanno chiesto ai consiglieri un impegno scritto che dopo un tira e molla sul concetto di ‘partecipazione’ è stato poi condiviso e firmato da tutti i gruppi.

L’ordine del giorno dice infatti che la commissione consigliare votato all’unanimità, oltre a esprimere “piena solidarietà ai lavoratori di Ansaldo Energia riguardo l’attuale situazione rispetto al futuro proprio e dell’azienda” impegna “la commissione consiliare a sostenere e partecipare alle iniziative volte alla difesa dei posti di lavoro qualora non si arrivasse alla ricapitalizzazione entro il 31 marzo”.

E al termine dell’audizione l’rsu promette: “Se la ricapitalizzazione non arriverà sarà lotta dura”.

Sulla commissione interviene anche l’assessore Mario Mascia: “Non solo io, ma tutta l’amministrazione è vicina ai lavoratori di Ansaldo Energia, azienda storica che rappresenta un’eccellenza per la nostra città. Proprio per questo esprimo la mia piena solidarietà ai lavoratori con l’auspicio che la situazione possa risolversi in tempi brevi e nel migliore dei modi. Come Comune, già da agosto, stiamo seguendo l’evolversi della situazione in modo attivo e continuiamo a essere a fianco degli enti preposti per la salvaguardia della continuità occupazionale” “Siamo convinti – conclude l’assessore al Lavoro – infatti, che vadano tutelati e difesi sia i diritti dei lavoratori che la permanenza di un’azienda come Ansaldo sul nostro territorio. Non lasceremo soli i lavoratori e attendiamo fiduciosi la ricapitalizzazione prevista entro il 31 marzo”.