Ansaldo Energia, oggi il via libera alla ricapitalizzazione. I lavoratori: “Ce la siamo conquistata con le lotte”

Roma. “Il processo di ristrutturazione di Ansaldo Energia è concluso” Lo ha detto ieri l’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, principale azionista tramite Cdp Equity dell’azienda ligure.

Scannapieco alla conferenza stampa di presentazione dei risultati di Cdp ha lodato il “lavoro straordinario” fatto da parte del team messo in campo da via Goito. Ansaldo “è un centro di competenze ingegneristiche del Paese, serviva la collaborazione dei soci, del sistema finanziario con le banche, del management con il cambio al vertice (Cassa ha indicato Fabrizio Fabbri come nuovo amministratore delegato, ndr) e poi il forte impegno dei lavoratori, per preservarlo e rilanciarlo“. Per Ansaldo, aggiunge Scannapieco, “lo sforzo finanziario è stato importante“.

Nella giornata di oggi arriverà la comunicazione ufficiale del ramo finanziario di Cassa depositi e Prestiti, rappresentato di Cdp Equity in cui saranno illustrati i dettagli el’entità dell’operazione che arriva dopo mesi di sofferenza per l’azienda genovese leader nella produzione di turbine a gas che senza la ricapitalizzazione ha rischiato il tracollo economico e dopo un periodo di scioperi e proteste dei lavoratori di Ansaldo che sono arrivati anche a occupare l’aeroporto Cristoforo Colombo con un lungo corteo per chiedere con forza di intervenire per salvare Ansaldo.

Da parte sindacale si attende la nota dell’investitore pubblico ma il messaggio del numero uno di Cdp è arrivato chiaro e la soddisfazione non manca. “Attendiamo l’ufficialità di oggi – commenta il coordinatore dell’Rsu di Ansaldo energia Federico Grondona – se le parole di Scannapieco saranno confermate siamo contenti, questa ricapitalizzazione ce le siamo conquistata con le lotte dei lavoratori. Portiamo a casa questo risultato e ora potremo aprire il capitolo delle commesse e degli investimenti”.