Ansaldo energia, l’addio ironico dei lavoratori a Giuseppe Marino: “Non ci mancherai”

Genova. In uno degli ultimi giorni di lavoro per l’ad di Ansaldo Energia Giuseppe Marino i lavoratori lo salutano a modo loro, con uno striscione tra l’ironia e l’amarezza per chi cha guidato l’azienda in un momento fra i più delicati. “Zero commesse in quattro anni, Marino non ci mancherai” si legge sullo striscione esposto nel piazzale dell’azienda.

Dal 1 aprile il ruolo di amministratore delegato e direttore generale sarà assunto da Fabrizio Fabbri, 58 anni, manager di lungo corso, con grande esperienza nei settori energia e oil & gas. Per Marino, un incarico importante: sarà group ceo di Hitachi Rail, a Londra.

I lavoratori dal nuovo ad si aspettano risposte concrete a breve e in particolare certezze sulla ricapitalizzazione dell’azienda. Secondo quanto appreso proprio tra domani e giovedì si riunirà cassa depositi e prestiti per discutere di Ansaldo energia. “Ora il tempo delle decisioni è arrivato” dicono i lavoratori: “Se non ci sarà la ricapitalizzazione dalla prossima settimana sarà lotta dura”.