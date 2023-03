Ancora un arbitro picchiato, per il presidente del Recco 2019 squalifica per tre anni e sconfitta a tavolino

Genova. Ancora un arbitro picchiato durante una partita di calcio. A distanza di poche ore dall’episodio che ha visto un direttore di gara di 18 anni aggredito dal vice-allenatore della squadra di casa sul campo del Ceravolo al Lagaccio, a Genova, un nuovo caso.

Questa volta i fatti sono accaduti in Recco 2019 – Atletico San Salvatore, gara di Seconda Categoria nel girone di Chiavari andata in scena sabato 25 febbraio, il giorno prima rispetto all’episodio del Lagaccio.

Il presidente del Recco è entrato in campo, secondo quanto emerso anche dal rapporto, ha sferrato un pugno al direttore di gara in pieno volto, colpendogli l’occhio sinistro. Il gol della squadra ospite al 51esimo, con cui il San Salvatore aveva pareggiato, ha fatto scattare il raptus del dirigente.

Di certo non una giustificazione. Il giudice sportivo ha deciso di squalificare il presidente del Recco 2019 per tre anni, cioè fino al 30 giugno 2026, e di dare la partita persa per 3 a 0, a tavolino, al Recco. Stabilita anche un’ammenda di 100 euro.

Peraltro dopo l’episodio l’arbitro aveva comunque deciso di sospendere la partita perché non si sentiva nelle condizioni psicofisiche di proseguire.

Nel caso dell’aggressione dell’arbitro 18enne, il vicemister della Nuova Oregina era stato squalificato per cinque anni e la società multata con un’ammenda di 150 euro.