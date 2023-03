Amt, tre linee provinciali tra Val D’Aveto, Arenzano e Bogliasco diventano servizi a chiamata (gratis)

Genova. Partiranno con l’estate tre nuovi servizi a chiamata Amt destinati ad alcune aree a bassa domanda. I nuovi servizi, presentati stamani a palazzo Tursi dalla presidente di Amt Ilaria Gavuglio, l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora e da Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città metropolitana, saranno gratuiti fino al 31 dicembre 2023. Saranno attivati il 12 giugno tra Bogliasco e Pieve Ligure, nel territorio di Arenzano, nel ponente, e in quello di Rezzoaglio, in Val D’Aveto.

Precisamente le linee Chiama il bus Amt saranno:

* Bogliasco – Pieve Ligure (a servizio delle frazioni di Pieve Ligure, Sessarego e San Bernardo),

* Arenzano (a servizio delle frazioni di Terralba, Roccolo, Colletta, Terrarossa, Cantarena),

* Rezzoaglio (solo servizio estivo, per le frazioni di Rezzoaglio basso, Vicosoprano, Alpepiana, Vicomezzano, Casaleggio, Esola, Ertola, Brignole, Costafigara, Mileto, Garba, Scabbiamara,

* Cabanne, Parazzuolo, Grupparolo, Priosa, Brugnoni, Calzagatta).

“Il servizio diventa così sempre più tailor made, tagliato su misura sulle esigenze dei singoli clienti che possono prenotare la loro corsa su un percorso definito, scegliendo l’ora di partenza e quella di ritorno. Grazie alla tecnologia, un software dedicato crea il programma di servizio più efficace per la giornata e lo comunica all’autista che si muove sulla rete secondo le prenotazioni ricevute” dice la presidente di Amt Ilaria Gavuglio.

I tre nuovi Chiama il Bus sostituiscono le corse delle linee 871, 873, 875 per ciò che riguarda la tratta Bogliasco-Pieve Ligure, le linee 809 e 900, che gravitano su Arenzano, e, per l’estate, le linee 911 e 913 che servono Rezzoaglio e le frazioni limitrofe, ampliando così la possibilità di utilizzo del servizio per più di 13 ore giornaliere (dalle 6 alle 19.30) rispetto all’attuale.

“Si riduce quindi anche l’impatto ambientale visto che i mezzi girano solo quando vi è realmente domanda di trasporto, eliminando le corse a vuoto”, aggiunge l’assessore comunale Matteo Campora.

Questi nuovi servizi Chiama il bus si potranno prenotare tramite numero verde 800 499 999 o con l’apposita APP Servizi a Chiamata, o rivolgendosi direttamente all’autista in sosta al capolinea. L’azienda di trasporto pubblico assicura l’arrivo del mezzo pubblico in un tempo massimo di mezzora.

Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova, conclude: “Il potenziamento del servizio a chiamata su nuove tratte e aree dell’entroterra è sicuramente la prova di come Città metropolitana di Genova lavori per incentivare la popolazione all’uso del TPpl, ed è la dimostrazione di come, grazie ad un piano strategico attento anche alle indicazioni dell’agenda 20/30, sia possibile creare e mantenere un servizio funzionale ed economicamente appetibile per tutti gli abitanti del nostro bellissimo territorio, senza costringerli ad abbandonare i luoghi che amano, dove sono nati e cresciuti e vorrebbero continuare a vivere”.

(Foto Autobus Amt Levante News)