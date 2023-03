Amt lancia la nuova promozione: abbonamento unico urbano ed extraurbano a 450 euro

Genova. Amt vara l’abbonamento annuale integrato urbano ed extraurbano al prezzo speciale di 450 euro. La nuova tariffa, che si chiamerà Una, è l’ultima mossa dell’azienda di trasporto pubblico genovese per attrarre nuova utenza anche nel bacino provinciale.

Senza vincoli e acquistabile da tutti, Amt Una consente l’accesso illimitato a tutta la rete gestita da Amt in ambito metropolitano, comprese la ferrovia Genova Casella e la rete ferroviaria di Trenitalia in ambito urbano genovese. Un abbonamento che offre la massima libertà di viaggio ai cittadini che potranno muoversi con un unico titolo in tutta la città metropolitana genovese, nell’ottica della massima integrazione tra i bacini urbano e provinciale.

In realtà l’abbonamento Amt urbano-extraurbano esisteva già, ma non aveva un nome e, soprattutto, finora costava 650 euro. Troppo, secondo le analisi effettuate dall’azienda. “Ad oggi sono circa 200 i titolari – spiega la presidente Ilaria Gavuglio – e il motivo principale di un’utenza così ridotta è il costo molto elevato”. La promozione a 450 euro sarà valida fino al 31 dicembre 2023, “poi valuteremo se mantenerla o meno in funzione dei risultati”, aggiunge Gavuglio. I costi? “Saranno coperti dall’aumento delle vendite”. E le aspettative sono molto elevate: “Ci aspettiamo di decuplicare le sottoscrizioni – commenta l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – puntando anche sui genovesi che potrebbero decidere di aggiungere 55 euro rispetto alla tariffa standard per viaggiare verso le riviere e l’entroterra.

Amt Una è già acquistabile online e in tutte le biglietterie Amt di Genova (via Avio, palazzo Ducale, stazione Brignole e via Bobbio), Chiavari e Rapallo.

A portare un ulteriore incremento di utenza “fidelizzata” ad Amt sarà poi l’incentivo speciale legato all’ordinanza antismog entrata in vigore il 1° marzo: cinque anni di abbonamento gratis a chi rottama un veicolo inquinante impegnandosi a non comprarne un altro. “Abbiamo messo a punto le modalità per richiederlo, attendiamo l’approvazione della direzione Mobilità del Comune – spiega il direttore generale di Amt, Stefano Pesci – quindi nei prossimi giorni comunicheremo la procedura”. Tra i punti più complessi ci saranno le modalità per verificare che i richiedenti rinuncino effettivamente all’auto o alla moto senza acquistarne una nuova una volta ottenuto l’abbonamento gratuito.