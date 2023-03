Ambiente, l’azienda ligure EcoEridania acquisisce il 60% di Semataf

Arenzano. Gruppo EcoEridania, azienda attiva nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sanitaria e industriale annuncia oggi l’acquisizione della maggioranza del capitale di Semataf Srl, società lucana attiva nei settori delle costruzioni e dei servizi ambientali.

In particolare, Gruppo EcoEridania ha acquisito il 60% del capitale sociale dell’azienda, tra i principali player in Italia nelle bonifiche e nel trattamento dei rifiuti industriali anche attraverso tecnologie Soil Washing. La società è proprietaria di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti speciali, solidi e liquidi, nonché dotata di una struttura organizzativa che esegue interventi di decontaminazione e bonifica dei siti inquinati, anche con tecnologie in situ.

L’operazione resa possibile grazie al grande lavoro portato avanti dal nostro Gruppo, in particolare Gianni Fava per l’M&A nonché, Cinzia Cirillo e Luca Pingiori per la parte Finance, allarga il perimetro di offerta del Gruppo nel settore dei rifiuti industriali, che già presidiamo grazie all’acquisizione di SILVA (ex Safond Martini) – afferma Andrea Giustini, fondatore e Presidente di Eco Eridania Spa – Per noi rappresenta un nuovo segmento ma orientato verso una delle attività maggiormente oggetto di investimenti dei prossimi anni anche in virtù delle risorse stanziate dal PNRR.