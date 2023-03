Alloggia in un hotel ma aveva un ordine di carcerazione: 48enne arrestato

Genova. Un 48enne, con un ordine di carcerazione per furto aggravato, commesso nel 2022, è stato arrestato giovedì pomeriggio in un hotel di Sampierdarena dalla polizia di Stato.

Gli agenti, come riportato in una nota diffusa, durante il loro regolare controllo delle persone che alloggiano negli alberghi, hanno notato la presenza in un hotel di Sampierdarena di un cittadino sul quale pendeva una nota di ricerca per la notifica di un decreto di sospensione della pena detentiva.

Durante il controllo gli agenti si sono accorti che, insieme a questo, vi era ospite della struttura il 48enne il cui nome non aveva dato nessun alert perché registrato in maniera errata, ma era molto simile ad un noto pregiudicato su cui pendeva l’ordine di carcerazione.

Gli accertamenti hanno confermato i loro dubbi e l’uomo è stato rintracciato e arrestato mentre rientrava in hotel insieme all’amico.