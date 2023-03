All’asta di Stelle nello Sport anche le maglie autografate di Quagliarella e Criscito

Genova. Seconda sessione per l’asta benefica delle “Stelle nello Sport” con altri sette cimeli che sono “battuti” su Memorabid con l’obiettivo di fornire massimo sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Su www.memorabid.com/stellenellosport si rinnova lo speciale derby tra storici capitani rossoblucerchiati. Fabio Quagliarella e Mimmo Criscito: le loro maglie autografate, ancora una volta, saranno preziose per la causa di Stelle nello Sport a beneficio del prof. Henriquet e del suo team di “angeli”. Quagliarella, 88 gol segnati dal 2016 a oggi, sta dimostrando, a più riprese, il suo attaccamento alla Sampdoria in uno dei momenti più difficili della sua storia. Criscito, alla sua quarta esperienza sotto la Lanterna, è tornato a gennaio per dare il suo contributo per un pronto ritorno nella massima serie.

In campo anche due stelle di Spezia e Virtus Entella. Sono già 11 i gol segnati nella stagione 2022/2023 da M’Bala Nzola: è un punto di riferimento importante per lo Spezia Calcio, alla ricerca della sua terza salvezza consecutiva in serie A. Anche la Virtus Entella, nelle zone alte della classifica di serie C, partecipa all’Asta di Stelle nello Sport con Gaston Ramirez, uomo d’esperienza e qualità per il centrocampo.

Una chicca dalla Turchia: grazie alla collaborazione del collezionista Piero Picasso, all’asta c’è anche la maglia gara dell’Adana Demirspor indossata da Mario Balotelli. Una stagione particolarmente felice, quella, per Super Mario, con 33 partite condite da 19 reti.

Ci sono anche le stelle dello sci in questa sessione: la maglia termica della Nazionale Usa di Sci mondiale 2023, autografata da Paula Moltzan, Nina O’Brien, Ava Sunshine e Katie Hensien e una speciale maglia della Nazionale italiana partecipante alle Universiadi di Lake Placid con gli autografi dei medagliati Carlotta Maria Clara Marcora, Elisa Fava, Riccardo Lorello, Daniele Di Stefano, Luca Taranzano, Maria Eugenia Boccardi, Luca Compagnoni, Nikolaj Memola insieme ai genovesi Stefano Cordone e Davide Damanti.

Ultimi giorni anche per i cimeli azzurri che hanno aperto questa 18° edizione: dalla Figc sono arrivate le maglie autografate delle nazionali, quella maschile di Raspadori e quella femminile con tutti gli autografi delle protagoniste. Dalla ginnastica arriva il primo body azzurro di Asia e Alice D’Amato. Poi la maglia della nazionale di fioretto. E ancora la maglia autografata di Luca Bellini, indossata ai Mondiali di Canoa Polo in Francia. Dal mondo paralimpico cuffia e occhialini di due stelle del calibro di Simone Barlaam e Carlotta Gilli. Dalla Fijlkam arrivano i cimeli di Viviana Bottaro e Nello Maestri (karate) e Maria Centracchio (judo). E poi le maglie “vincenti” della pallavolo, dall’oro di Alessandro Michieletto al bronzo di Cristina Chirichella.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.