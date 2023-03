“Alla caccia delle prime galassie”, a Tursi la conferenza dell’astrofisico Roberts-Borsani

Genova. “Alla caccia delle prime galassie dopo il Big Bang”. È questo il titolo della conferenza organizzata dal Lions Club Genova Diamante Distretto 108Ia2 e tenuta dal dottor Guido Roberts-Borsani, astrofisico di origini genovesi che, per la prima volta, si è reso protagonista in Italia cimentandosi con la lingua italiana.

“Poter ospitare uno scienziato come Guido Roberts-Borsani – dice il consigliere all’Innovazione digitale Laura Gaggero – è un onore. L’esplorazione dello spazio è stata fin dai suoi albori una delle principali spinte del progresso tecnologico e scientifico e la lezione tenuta oggi da Guido Roberts-Borsani ce lo ha dimostrato: da sempre l’uomo è affascinato dallo spazio e proprio grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi telescopi spaziali possiamo ogni giorno scoprire nuove cose. Voglio ringraziare i Lions per l’organizzazione di questo evento e per aver portato il dottor Roberts-Borsani. Il. Mio ringraziamento va anche al nostro ospite, che ha deciso di tenere la sua prima conferenza in Italia e in italiano proprio qui a Genova, città natale di sua madre”.

Prima della conferenza, Guido Roberts-Borsani ha incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci.

La conferenza è ruotata intorno ai risultati del telescopio spaziale James Webb, lanciato il 25 dicembre del 2021 che fino ad adesso ci sta donando immagini uniche. Il suo scopo, infatti, è proprio quello di scoprire le prime galassie attraverso le telecamere a infrarossi: questi mezzi consentiranno di trovare galassie nate 200-300 milioni di anni dopo il Big Bang, ovvero quando l’universo così come lo conosciamo aveva il 2-3% della sua età attuale.

Il dottor Guido Roberts-Borsani si è laureato summa cum laude nel 2014 alla University of Kent (Canterbury, UK), in astrofisica e dopo aver seguito un anno di scambio alla University of California, San Diego. Dopo la laurea, si è trasferito in Olanda, dove ha lavorato per l’Agenzia Spaziale Europea e l’Università di Leiden, contribuendo a vari progetti di ricerca e pubblicazioni. L’esperienza lo ha motivato a esplorare la sua passione per lo spazio, le galassie e la ricerca accademica, ottenendo il dottorato di ricerca presso la University College London (UCL) nel 2019.

Successivamente si è trasferito all’Università della California a Los Angeles per diventare ricercatore post-dottorato nel laboratorio del prof. Tommaso Treu. Lavorando sulle tecniche di ricerca e caratterizzazione di galassie ultra-distanti. Ha partecipato a vari studi con i migliori telescopi al mondo (Keck, Hubble, Spitzre e James Webb).