Alcol test nella movida, il 40% dei giovani è convinto di poter guidare (ma si sbaglia)

Genova. Quasi la metà dei giovani genovesi che frequentano la movida, nonostante siano convinti di potersi mettere alla guida, in realtà superano il tasso alcolemico consentito dalla legge. Sono i risultati della sperimentazione che la polizia locale sta portando avanti da quasi un anno con un infopoint allestito nel fine settimana in piazza Matteotti.

“Abbiamo un afflusso discreto, circa un centinaio di ragazzi ogni fine settimana partecipano alla nostra iniziativa – spiega il comandante della polizia locale Gianluca Giurato a margine del progetto Incidente? Pensaci prima, realizzato dall’Automobile Club insieme a Comune e Università di Genova – e purtroppo il 40%, pur pensando di essere in regola, è in violazione delle regole previste e questo non va bene. Il fatto che partecipino, però, è positivo: c’è la volontà di mettersi in discussione. In gruppo si sceglie chi deve guidare, quello che deve guidare non deve bere. Questa è l’unica regola fondamentale”.

Per i neopatentati è obbligatorio un tasso pari a zero per i primi tre anni. Per gli altri la soglia è 0,5 grammi al litro. Fino a 0,8 grammi al litro scattano la multa fino a 2mila euro e la sospensione della patente fino a sei mesi, superato anche questo limite, oltre alla multa fino a 3.200 euro e la sospensione della patente fino a un anno, scatta l’arresto da tre mesi a un anno.

In piazza Matteotti ogni fine settimana ci sono agenti che danno la possibilità – volontariamente e in forma anonima – di effettuare alcol test per valutare l’idoneità o meno alla guida. Di recente era stata approvata una proposta della Lega in Municipio per estendere il presidio fino alle 4 di notte, venendo così più incontro agli orari del divertimento in centro storico.