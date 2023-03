Agroalimentare, Piana: “Al via piano regionale per gli interventi di valorizzazione”

Genova. Approvato in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, il nuovo “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria”. Per il 2023 vi sono stati stanziati 250 mila euro.

“Nuovo slancio alle eccellenze del territorio potenziando gli interventi promozionali – dice l’assessore Alessandro Piana – con l’intesa tra Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Sistema Camerale per dare risalto alle caratteristiche organolettiche, qualitative, di genuinità delle nostre produzioni agricole, enogastronomiche ed ittiche oltre che per la gestione dei marchi di settore. Si sta così concretizzando la creazione di un “sistema Liguria” che coinvolge sinergicamente diversi soggetti integrando a 360 gradi le azioni promozionali con trasversalità e maggiore efficacia”.

“Per quanto riguarda il contenuto del Piano, già condiviso con i portatori di interesse del territorio durante la riunione del 24 febbraio scorso, si segnala in particolare la manifestazione biennale Slow Fish in programma a Genova nel mese di giugno. Altre kermesse di importanza nazionale e internazionale sono ad esempio Vinitaly, IFTF (International Floriculture Trade Fair), Fruit Logistica e OliOliva”.