Aggressione neofascista a Firenze, anche dal Klee Barabino di Genova e dal Marconi Delpino di Chiavari arriva la solidarietà alla preside Savino

Genova. Dopo i licei Colombo e Cassini, altri due istituti superiori della provincia di Genova esprimono solidarietà allo studente di Firenze aggredito da un gruppo di estrema destra e alla preside Annalisa Savino, la preside del liceo Da Vinci di Firenze che ha scritto una lettera ai suoi studenti sul tema del fascismo ed è stata per questo attaccata dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Gli insegnanti del liceo artistico Klee-Barabino di Genova hanno raccolto oltre 150 firme tra docenti e personale Ata a supporto della lettera aperta che hanno preparato nei giorni scorsi dove “esprimono la loro solidarietà allo studente fatto oggetto di un’aggressione violenta davanti a una scuola dello Stato e alla dirigente scolastica, prof.ssa Annalisa Savino, che con la sua lettera ha sottolineato la gravità della situazione e ricordato il ruolo della comunità educante che la scuola costituisce”.

Docenti e collaboratori scolastici “esprimono anche il loro sconcerto davanti al silenzio di chi, per primo, dovrebbe far sentire la propria voce e deprecare la violenza, e si stupiscono che nelle sedi istituzionali si tenti di spostare l’attenzione su altro, quando non si ventili addirittura la possibilità di prendere provvedimenti nei confronti di chi svolge con coscienza il proprio lavoro e ottempera alla propria funzione” e “ricordano che la scuola, in quanto espressione di uno stato democratico fondato sulla legalità e sul rispetto dei diritti, deve insegnare a respingere la violenza e promuovere la cultura e il confronto civile”.

Anche dal liceo Marconi Delpino di Chiavari arriva una lettera di “aperta solidarietà alla professoressa Annalisa Savino, Dirigente Scolastico del Liceo “Da Vinci” di Firenze, e profondo sconcerto per l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito alla lettera circolare indirizzata dalla preside stessa ai suoi allievi dopo l’episodio del violento pestaggio ai danni di alunni in manifestazione da parte di altri giovani appartenenti a un’organizzazione studentesca vicina all’estrema destra”. Dopo aver richiamato le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che aveva condannato l’episodio i docenti del Marconi Delpino ricordano come “Nella sua lettera, la professoressa Savino sottolinea come la graduale accettazione della pratica violenta abbia contribuito all’affermazione del fascismo: ne è stata condizione non certo sufficiente, ma necessaria. Oggi, di fronte al pericolo di un ritorno a scene di violenza civile che il nostro Paese ha già tragicamente vissuto, abbiamo – spesso proprio grazie a quella libertà di parola e di pensiero che è cardine non solo della Carta Costituzionale ma del nostro stesso quotidiano lavoro nelle aule scolastiche – gli strumenti per evitare che ciò avvenga: è grave peccato che ad essi e al loro riconoscimento pare voglia rinunciare proprio il Ministro, cui chiediamo invece di non procedere ad alcun provvedimento nei confronti della professoressa Savino e di impegnarsi accanto a tutto il mondo dell’istruzione italiana per difendere i valori democratici e affrontare i pericoli, neofascisti e non solo, che talora affiorano all’interno della nostra società”.

Solidarietà alla preside Savino è arrivata anche dai docenti e dai genitori dell’Istituto Comprensivo “San Fruttuoso” di Genova. Sabato 4 marzo a Firenze si terrà una manifestazione antifascista organizzata dal mondo della scuola dove è prevista un’ampia partecipazione.