Acqua, continua l’allarme: negli ultimi 30 anni diminuita del 20%. Perdite negli acquedotti pari al 42%

Genova. Il 22 marzo è da tempo la ‘Giornata mondiale dell’Acqua“, ma mai come quest’anno questa ricorrenza assume dei contorni particolarmente catastrofici. Dopo le analisi di queste ultime settimane, ad confermare un quadro decisamente preoccupante sono Ispra e Istat, che oggi hanno pubblicato due report che analizzano l’andamento della disponibilità idrica del paese negli ultimi anni e lo stato di salute della distribuzione idrica. E i dati no, non sono tranquilizzanti.

Secondo quanto analizzato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è decisamente un trend in calo quello registrato in Italia a livello di disponibilità di risorsa idrica. Nell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020, con un valore che ammonta a più di 440 mm, la disponibilità di acqua diminuisce del 20% rispetto al valore di riferimento storico di 550 mm., circa 166 km3 registrato tra il 1921–1950. Anche le stime sul lungo periodo (1951–2021) evidenziano una riduzione significativa, circa il 16% in meno rispetto al valore annuo medio storico.

Questa riduzione, dovuta agli impatti dei cambiamenti climatici, è da attribuire non solo alla diminuzione delle precipitazioni, ma anche all’incremento dell’evaporazione dagli specchi d’acqua e dalla traspirazione dalla vegetazione, per effetto dell’aumento delle temperature. Sono le stime del BigBang, il modello idrologico realizzato dall’Ispra che analizza la situazione idrologica dal 1951 al 2021 fornendo un quadro quantitativo e qualitativo delle acque in Italia. Ancora in corso di valutazione l’anno 2022, che si è chiuso con moltissimi record negativi riguardo precipitazioni e disponibilità d’acqua.

Le analisi sul bilancio idrico nazionale, condotte dall’Istituto in collaborazione con l’Istat, hanno inoltre evidenziato il ruolo significativo dei prelievi di acqua dai corpi idrici che, anche in anni non siccitosi e con larga disponibilità di acqua superiore alla norma, possono determinare condizioni di stress idrico. Ciò è avvenuto per l’Italia, ad esempio, nell’estate del 2019.

Ed è proprio Istat a completare il quadro, con la pubblicazione di un approfondito report sulla gestione dell’acqua potabile attraverso le diverse reti idriche del nostro paese. All’occhio saltano principalmente due dati. Il primo è la predominanza delle fonti del sottosuolo per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico: secondo quanto riportato dall’istituto di statistica, infatti, nel 2020 l’85% circa del prelievo deriva da acque sotterranee (48,9% da pozzo e 35,8% da sorgente), il 16,1% da acque superficiali (9,6% da bacino artificiale, 5,0% da corso d’acqua superficiale e 0,5% da lago naturale) e il restante 0,1% da acque marine o salmastre.

Genova è in qualche modo controcorrente: secondo quanto riportato da Iren, infatti, l’acqua che arriva nelle nostre case arriva per lo più dagli invasi, che coprono più del 60% del fabbisogno idrico della città. Il resto, che comunque non è poco, deriva dal prelievo da pozzi o sorgenti. Una situazione che in qualche modo ci permette di avere una ricambio più veloce, visto che gli invasi hanno maggiore rapidità di ‘ricarica’ rispetto alle falde, anche se subiscono maggiormente l’effetto evaporazione dovuta all’esposizione solare.

Per quanto riguarda la distribuzione nazionale, per ogni italiano è calcolata una erogazione procapite di 215 litri al giorno. Secondo i dati Istat però degli oltre 9 miliardi di metri cubi immessi nelle reti idriche ogni anno, solo 4,7 arrivano a destinazione, con una quota di erogazione che arriva al 51%, che deriva da una quota del 42% di perdite dalla rete di distribuzione. Un dato significativo e allarmante, e che arriva senza una particolare variazione rispetto agli anni precedenti, come ad indicare che nei fatti, poco si è fatto per risolvere quella che a tutti gli effetti sembra essere la principale causa di mancanza d’acqua. A Genova, sempre secondo le stime di Iren, le perdite supererebbero di poco il 30% rispetto alla quantità di acqua immessa in rete. La quantità di acqua dispersa quindi, continua a rappresentare un volume cospicuo, quantificabile in 157 litri al giorno per abitante. Stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2020 soddisferebbe le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno.

Nel frattempo, mentre l’orologio dell’emergenza idrica continua a correre, il governo sembra muoversi: alla cabina di regia sulla crisi idrica a Palazzo Chigi, sono stati affrontati diversi temi e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha poi sottolineato: “Vogliamo arrivare alla definizione di un piano idrico straordinario nazionale, d’intesa con le Regioni. Stiamo lavorando per un piano nazionale di intesa con le regioni, utilizzando nuove tecnologie, avviando una campagna di sensibilizzazione. Il governo sta lavorando a un provvedimento normativo con semplificazioni e deroghe per accelerare lavori essenziali. Intendiamo lavorare anche all’individuazione di un commissario straordinario che abbia poteri esecutivi rispetto a quanto definito dalla cabina di regia”.