Accordo tra Comune di Genova e Accademia Ligustica per progetti artistici e culturali

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo Economico Mario Mascia, lo schema di accordo quadro tra il Comune di Genova e l’Accademia ligustica delle Belle arti per rafforzare la collaborazione negli ambiti della cultura e della formazione.

«L’obiettivo dell’accordo – spiega l’assessore Mascia – è consolidare la già esistente collaborazione, con un’attenzione particolare alla continuità della dimensione teorica e la pratica educativa non solo per valorizzare le competenze professionali di studenti e artisti, ma anche per metterli in stretto contatto con le più attuali esigenze del mondo imprenditoriale del settore culturale. Come dimostra la scelta di Genova come Capitale del libro, il settore culturale sta vivendo un momento di particolare effervescenza nella nostra città, con potenziali ricadute occupazionali ed economiche che vogliamo cogliere appieno».

L’Accordo prevede la collaborazione tra Comune e Accademia nella programmazione delle attività legate al mondo dell’arte e della creatività sul territorio cittadino, nella valorizzazione delle competenze culturali e creative a fini professionali per giovani qualificati italiani e stranieri, nell’attivazione di residenze artistiche e master di perfezionamento e alte iniziative di formazione, anche finanziate da progetti europei. «La collaborazione con l’Accademia – commenta l’assessore Mascia – è fondamentale per lo sviluppo della cultura e della creatività concepite anche nella loro accezione sociale ed economica, per sviluppare un’idea di città dove politiche urbane e culturali si contaminano e concorrono alla rigenerazione urbana degli spazi pubblici».

L’attuazione degli obiettivi avverrà attraverso la stipula di successivi appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo.