Abusi su una bambina di 11 anni a cui faceva da baby sitter: 22enne condannato per violenza sessuale

Genova. Aveva abusato sessualmente con baci e altre molestie di una bambina di soli 11 anni che le era stata affidata dalla madre, insieme ai fratellini più piccoli, mentre la donna era al lavoro. Per questo un giovane di 22 anni è stato condannato dal tribunale di Genova per violenza sessuale.

I fatti risalgono alla fine del 2020. La madre della piccola, per andare a lavorare, talvolta era costretta ad affidare i figli ad alcuni parenti tra cui il cugino del suo nuovo compagno. Lui però aveva cominciato a intraprendere con la piccola strani giochi finché un giorno aveva cominciato a toccarla e a baciarla. La bimba spaventata si era messa a urlare e aveva supplicato la mamma che non la lasciasse più con quell’uomo. Poi, in lacrime, le aveva spiegato cosa era accaduto. La madre si è quindi rivolta al centro antiviolenza Mascherona che tramite l’avvocato Nadia Calafato ha denunciato l’uomo per violenza sessuale.

Il sostituto procuratore Federico Panichi aveva chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi considerando il fatto di lieve entità. Ieri il primo collegio della prima sezione del tribunale di Genova lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi con la condizionale, subordinata però all’inserimento del 22enne nel percorso riabilitativo previsto per gli uomini autori di violenze.