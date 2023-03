A26, esenzione dei pedaggio per i cittadini della Valle Stura? La disponibilità di Regione Liguria

Genova. La situazione critica dei cittadini della Valle Stura, da tempo assediati dai cantieri autostradali della A26, arriva in Consiglio Regionale, dove arriva la richiesta di trovare una modalità di esenzione dal pedaggio per chi vive, lavora e studio nei comuni della vallata.

A portare la questione in aula Alessio Piana (Lega), che con una interrogazione ha chiesto alla giunta di attivarsi presso Aspi “per richiedere l’esenzione dei pedaggi nella tratta Ovada-Genova Pra’ della A26 e misure di compensazione per ognuno dei comuni della Valle Stura, gravemente penalizzati dalle continue limitazioni alla viabilità ordinaria”.

A rispondergli l’assessore Giacomo Giampedrone: “Sposo tutte le richieste di esenzioni, di misure compensative, di attenzione a territori che patiscono questa situazione.Ma poi l’interlocuzione passa da ministero delle Infrastrutture e concessionarie autostradale. Nel 2022 il ministero ha detto basta alle esenzioni e ha introdotto la misura del cashback, il rimborso automatico dovuto al disagio provocato dai cantieri. Di fronte a questo Aspi risponde che fa ciò che dice il ministero. Se quest’aula vorrà fare un ordine del giorno dicendo che è una presa in giro, io non farò altro che perorare la causa”.

In risposta lo stesso Piana ha comunicato all’assemblea l’intenzione di presentare in votazione un ordine del giorno in tal senso per portare a Roma la richiesta dell’ente regionale per trovare una soluzione che possano in qualche modo alleggerire la difficile condizione dei cittadini della Valle Stura.

Cittadini che innumerevoli volte in questi anni hanno fatto sentire la propria voce proprio in questi termini. Recentemente anche il Gruppo Viabilità valli Stura e Orba, che rappresenta dal 2019 gli interessi viabilistici della comunità della valle, era tornato sull’argomento, rappresentando la necessità di arrivare all’esenzione dei pedaggi, intesa come ‘minima compensazione’ per i tanti disagi patiti in questi anni e che probabilmente non mancheranno nel prossimo futuro. Ora la palla passa alla politica e agli enti territoriali.