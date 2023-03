A Recco si è celebrata la giornata in ricordo delle vittime del Covid: bandiere a mezz’asta

Recco. Oggi, 18 marzo, ricorre la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid 19, istituita dal Parlamento “per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell’epidemia da Coronavirus”.

Il Comune di Recco espone a mezz’asta la bandiera italiana. “Conserviamo e rinnoviamo la memoria di tutti i cittadini deceduti, tante le vittime anche nella nostra città, a causa della pandemia – evidenzia il sindaco Carlo Gandolfo – è questa una giornata di riflessione, per non dimenticare giorni e mesi difficili fatti di addii e di distanze forzate. Oltre alle vittime voglio ricordare gli operatori sanitari, la pubblica assistenza Croce Verde, le Forze dell’Ordine, e i tanti volontari che si sono prodigati ogni giorno per portare aiuto e sollievo alla cittadinanza”.

Il 18 marzo 2020 i camion dell’esercito portavano via da Bergamo centinaia di bare con morti destinati alla cremazione. Un’immagine indelebile rimasta un simbolo di questa tragedia.