Genova. Chi conosce l’opera di Man Ray non perderà l’occasione di ammirare 340 tra fotografie, sculture, dipinti, film e installazioni ready-made realizzate dal grande maestro Emmanuel Radnitzky – icona dell’avanguardia – tra il 1912 e il 1975. Chi non conosce l’opera di Man Ray potrà farlo con una mostra che ripercorre 60 anni di lavoro dell’artista, nato a Filadelfia nel 1890 e morto a Parigi nel 1976, passato alla storia come uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, ma anche straordinario pittore, scultore e regista d’avanguardia.

La monografia Man Ray. Opere 1912-1975 arriva a palazzo Ducale di Genova grazie alla collaborazione con Suazes, impresa culturale e creativa con la quale Fondazione è alla sua quinta collaborazione.

La mostra – curata da Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola – è strutturata su un percorso espositivo che, per la qualità delle opere e per la loro provenienza da importanti collezioni nazionali e internazionali, costituisce un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nel fecondo periodo delle avanguardie di inizio Novecento.

La volontà dell’artista di rompere gli schemi e creare nuove estetiche, unita all’ironia e alla sensualità che permeano ogni sua opera. Lo stesso Man Ray racconta nella sua autobiografia del carico di «entusiasmo a ogni nuova direzione imboccata dalla mia fantasia, e con l’aiuto dello spirito di contraddizione progettavo nuove escursioni nell’ignoto».

La mostra di Palazzo Ducale si articola in sezioni che ne ripercorrono cronologicamente la biografia, dai suoi esordi nella New York di inizi Novecento, passando per la Parigi delle avanguardie storiche tra anni Venti e Trenta, fino a giungere agli ultimi anni della sua carriera e della vita, trascorsi tra gli Stati Uniti e Parigi.

guarda tutte le foto 10



“Man Ray. Opere 1912-1975” la mostra a palazzo Ducale di Genova

Non passa inosservato, nella prima sezione, un ritratto di Man Ray realizzato Andy Warhol (una splendida tela e una preziosa serigrafia). Un dipinto proveniente da una collezione privata e che dimostra da un lato la vicinanza fattiva tra questi due grandi artisti, dall’altra espone uno stile di Warhol poco celebrato, ovvero la sua attitudine pittorica al di là del concetto di riproducibilità.

La seconda sezione della mostra – “New York” – racconta il rapporto con la metropoli americana, dove l’artista tiene la sua prima personale alla Daniel Gallery nel 1915. In questo periodo realizza alcuni dei suoi primi capolavori, come i collages della serie Revolving Doors esposti in mostra, e le due versioni della scultura By Itself. È la stagione del Dada americano, che Man Ray vive da protagonista assieme a Marcel Duchamp.

È proprio questo rapporto creativo con Marcel Duchamp a costituire la terza sezione della mostra genovese. Qui si trovano due autentiche icone dell’arte del XX secolo come La tonsure e Elevage de poussiére (entrambe realizzate nel 1921), fotografie che rimettono in discussione l’idea stessa di ritratto e di realtà, là dove la superficie impolverata di un vetro diventa un paesaggio alieno, futuribile.

La sezione che segue è dedicata a Parigi e alla “scoperta della luce”. Man Ray giunge nella capitale francese nel 1921, accolto dallo stesso Duchamp e dall’intera comunità dadaista: il racconto degli Anni Venti e Trenta e dell’evasione dell’artista dalle abitudini e dalle convenzioni sociali americane viene sviluppato interamente attraverso la fotografia, tecnica alla quale Man Ray deve la parte più consistente della sua fama. A Parigi tiene una personale alla Librairie Six di Parigi e l’anno dopo pubblica i primi Rayographs, le immagini fotografiche ottenute senza la macchina fotografica che saranno accolte con entusiasmo dalla comunità artistica parigina. Una comunità che vive, tra Dadaismo e Surrealismo, la sua stagione d’oro negli anni Venti e Trenta, e di cui Man Ray è insieme protagonista e testimone.

Proprio in questa sezione sono esposte le immagini dei personaggi che animavano il contesto culturale dell’epoca, che diventano protagoniste di alcuni dei capolavori assoluti dell’artista. Ad esempio, la leggendaria modella Kiki De Montparnasse (soggetto di una delle icone più celebri del XX secolo, Le Violon d’Ingres, esposto in mostra), oppure Lee Miller (assistente, compagna, musa ispiratrice e a sua volta grande fotografa, protagonista e complice di alcuni degli scatti più celebri di Man Ray), Meret Oppenheim e Nush Eluard, o artisti e intellettuali come Erik Satie, Antonin Artaud e Georges Braque.

La mostra prosegue con le sezioni “Corpo surrealista” e “Corpo, ritratto e nudo”. Temi fondamentali e ricorrenti nella ricerca visiva di Man Ray sono quelli del corpo e della sensualità, che nel periodo surrealista diventano il centro della sua ispirazione, come dimostrano alcune delle immagini più note dell’artista esposte in questa occasione.

Il 1940 segna l’anno del ritorno di Man Ray in America – prima a New York e successivamente a Los Angeles –, un ritorno causato dall’impossibilità di vivere nella Parigi occupata dai nazisti. Nella sezione “Los Angeles/Paris” vengono indagati gli anni in cui l’artista preferisce rimanere ai margini della scena e lavorare in ritiro solitario, dedicandosi in particolare alla sua prima grande passione, la pittura. Allo stesso tempo, sono tempi segnati dalla relazione con la ballerina e modella Juliet Browner, musa della sua vita e protagonista della meravigliosa serie fotografica 50 Faces of Juliet, realizzata tra il 1941 e il 1955.

La sezione finale della mostra vede Man Ray attivo nuovamente a Parigi e in Europa, dove si consolida la sua fama di maestro dell’arte delle avanguardie. È una sorta di revisione, rilettura e aggiornamento del proprio percorso, rappresentata in mostra dagli splendidi dipinti Decanter (1942) e Corps à Corps (1952), da ready made come Pêchage (1972) e Pomme à vis (1973). La mostra si chiude dunque come era cominciata, con un maestro della luce che continua a reinventare il mondo attraverso l’arte, con infinita ironia e intelligenza.

Il catalogo, edito da Dario Cimorelli Editore, contiene la riproduzione di circa 150 opere, i saggi dei due curatori e un saggio di Matteo Fochessati dedicato al fondamentale rapporto tra Man Ray e l’editoria d’arte: si tratta di una delle tante particolarità della mostra, nella quale sono esposti alcuni dei preziosi volumi composti da Man Ray insieme ai compagni di strada surrealisti, tra cui i celebri e scandalosi Facile e 1929, realizzati con i poeti e amici Paul Eluard, Benjamin Peret e Louis Aragon.

Info.

Man Ray. Opere 1912-1975

Genova, Palazzo Ducale – Appartamento del Doge

11 marzo – 9 luglio 2023

Biglietti

Intero 13 €

Ridotto 11 €

gruppi organizzati max 25 persone – Amici di Palazzo Ducale e dei Musei Liguri – Possessori biglietti delle altre mostre in corso a Palazzo Ducale – Possessori Card dei Musei del Comune di Genova – abbonati annuali Amt – Possessori tessera Coop Liguria – Giovani dai 14 fino a 27 anni compiuti con documento e/o tesserino universitario – Possessori tessera Arci – Visitatori con disabilità – Dipendenti IREN con accompagnatore – Dipendenti del Comune di Genova – Insegnanti – Soci Fondazione Ansaldo – Artsupp card Centro sociale Ansaldo Fincantieri – visitatori ultra 65enni

Ridotto 9 €

possessori della Membership Card Ducale+

Ridotto 5 €

scuole (min 10 e max 25 studenti)

ragazzi dai 6 ai 14 anni

under 27 solo il martedì non festivo

Gratuito

per minori di 6 anni non compiuti – 1 accompagnatore per disabile che presenti necessità – 1 accompagnatore per ogni gruppo – 2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico – alunni portatori di handicap in gruppo scolastico – guide turistiche con patentino – tesserati ICOM – insegnanti con mail/voucher – giornalisti accreditati dall’Ufficio Stampa di Palazzo Ducale (previa indicazione della testata e della data della visita) – possessori coupon omaggio – Possessori Citypass Turistico – 1 accompagnatore di possessori di biglietto treno Freccia o Intercity

Orari

Da martedì a domenica 10-19; lunedì chiuso (biglietteria chiusa dopo le 18)

Aperta a Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, lunedì 24 aprile e 1 maggio.