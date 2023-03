A Genova un superstite di Capaci: “L’arresto di Messina Denaro? Cambia poco, la mafia è ovunque”

Genova. “Con l’arresto di Matteo Messina Denaro cambia poco. È stato arrestato un altro degli stragisti di quei fatti avvenuti nel ’92 che mi hanno visto protagonista come vittima. Sicuramente cambierebbe qualcosa in più se lui cominciasse a parlare e raccontare cos’è successo, non solo in quel periodo ma anche in questi trent’anni di latitanza”. È la testimonianza di Angelo Corbo, uno dei superstiti della strage di Capaci, a Genova per l’incontro organizzato dal Movimento Agende Rosse con 2mila ragazzi delle scuole della città metropolitana di Genova al Carlo Felice e oltre 10mila spettatori in collegamento via streaming.

Un evento ormai consolidato, a quasi 31 anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio, che si propone di rappresentare, attraverso le testimonianze dirette di parenti delle vittime e dei testimoni diretti degli eventi, il problema delle mafie alle giovani generazioni, che più di tutti hanno il diritto di conoscere i momenti più bui della storia contemporanea del nostro paese. Una riflessione che apre il tema delle mafie slegandolo dalla “questione meridionale”: non più la mafia con la “coppola”, di reminiscenza contadina, ma la mafia con i suoi gangli nei livelli istituzionali, imprenditoriali e politici del nostro Paese.

“Io sono palermitano, da trent’anni non vivo più a Palermo – prosegue Corbo, già ispettore superiore della polizia di Stato e Medaglia d’oro al valore civile -. La speranza è quella di far capire a tutti che la mafia non è un problema meridionale ma è ovunque, nei comportamenti, nel modo di fare. Quindi si ha a Genova, a Firenze, a Torino, in tutte le altre parti del mondo. Il senso è che io, da palermitano, che ho vissuto un anno drammatico nel ’92, possa servire a far capire come, se si vuole, si può cambiare. Io stesso vengo da una zona malfamata ma ho fatto scelte diverse. Se si vuole, si fa”.

“La Liguria non è immune ma è infiltrata abbastanza pesantemente dalla ‘ndrangheta in tutte le sue provincie e con diverse tipologie di reato – ricorda Roberto Centi, presidente della commissione regionale Antimafia -. Basti pensare che il 40% dei sequestri di comacina avviene nei porti liguri e che ci sono stati processi per movimento terra, gestione rifiuti. C’è una camera di controllo a Genova, ci sono due locali sulle riviere, la situazione è pesante. Ultimamente abbiamo avuto due enormi sequestri di cocaina nel porto di Savona uno a Vado, a testimonianza che i tre porti liguri sono interessati da questo fenomeno. E poi c’è stata un’inchiesta che ha riguardato fenomeni edilizi tra Deiva e Chiavari con l’interessamento di una cosca Marisa abbastanza importante”.

Nella nostra regione, sottolinea Centi, ci sono 476 beni confiscati alla mafia e solamente in centro a Genova ce ne sono circa 130: “Stiamo cercando di portare a termine una proposta di legge in consiglio regionale: è un disegno di legge per dotarsi di uno strumento permetta ai piccoli comuni, e sono 44 quelli che hanno i beni confiscati, di avere personale e strumenti per poterli gestire”.

“Una mafia – conferma Angelo Garavaglia Fragetta, cofondatore del Movimento Agende Rosse – che è sempre più nascosta e che, dopo le stragi del ’92-93 ha cercato di immergersi e si è emano a mano trasferita al Nord”. Quello di Messina Denaro è “un arresto importante perché è l’ultimo stragista, che rappresenta la mafia vecchia, anche se lui era un po’ diverso come padrino. Staremo a vedere che cosa succede, anche se io giudico ancora più importante l’arresto della sorella per ciò che può nascondere e per quello che sta emergendo”. Ma sul mistero dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, che dà il nome al movimento, permane lo scetticismo: “Non credo che questo sarà un punto di svolta”.

Il dibattito è stato moderato da Giuseppe Carbone, presidente della sezione ligure del movimento Agende Rosse, con la partecipazione a distanza di Salvatore Borsellino, fratello minore di Paolo e presidente del movimento Agende Rosse Nazionale, costretto a casa a Milano per motivi di salute. “Vogliamo dare ai giovani il messaggio di una società civile dove non c’è spazio per la corruzione e per la mafia – ha commentato il sindaco Marco Bucci -. In futuro sarà la loro società, bisogna porre le basi. È importante che inizino a capire cosa sarà importante per il loro futuro”.