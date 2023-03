A Genova si è riunita la segreteria nazionale First Cisl del Gruppo Bper

Genova. Si sono svolti a Genova i lavori della Segreteria del Gruppo Bper di First Cisl, alla presenza della Coordinatrice nazionale con delega al Gruppo Bper Banca Sabrina Nanni, nonché del Segretario di First Cisl Liguria Fabrizio Mattioli.

“La scelta di effettuare la riunione in presenza a Genova, già sede di Banca Carige, non si può certo definire casuale – ha precisato Emilio Verrengia, Segretario Responsabile del Gruppo Bper per First Cisl – e sta a testimoniare lo spirito di accoglienza ed il valore dell’integrazione con il quale si è svolto il percorso di armonizzazione, formalmente completato negli scorsi mesi, delle strutture First Cisl Carige all’interno di quelle del Gruppo Bper”.

Matteo Muzio, già Segretario Responsabile del Gruppo Carige per First Cisl, ha evidenziato che “nell’ambito di un equilibrio complessivo comunque da salvaguardare, non si può non cogliere il segnale di particolare attenzione che First Cisl Gruppo Bper sta riservando e continuerà a riservare anche in futuro a Genova, alla Liguria, ed a lavoratrici e lavoratori dell’ormai ex Gruppo Carige, con riferimento ai quali va tra l’altro ricordato l’incredibile impegno profuso nel corso degli anni”.

La due giorni di lavori è cominciata con la relazione di Verrengia, che ha toccato diversi argomenti tra i quali l’importanza degli accordi sindacali sottoscritti negli ultimi mesi in seno al Gruppo Bper, il tema delle politiche commerciali ed il pericoloso fenomeno della desertificazione bancaria, ed è proseguita con gli interventi di Elisabetta Artusio, Segretaria della Sas di Complesso Bper, e degli altri componenti della Segreteria.