A Genova previste oltre 6mila assunzioni a marzo, ma il 51% dei lavoratori non si trova

Genova. In provincia di Genova si prevedono a marzo 6.160 assunzioni, 510 in più rispetto a marzo 2022 e 260 in più del 2021. Ma per più del 50% le aziende dichiarano di avere difficoltà a trovare candidati. È quanto emerge dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente. In Liguria le entrate programmate nel mercato del lavoro sono 11.240, 1.480 in più del 2022 e 2.420 in più del 2021.

Al primo posto tra le professioni più ricercate dalle imprese genovesi troviamo 900 assunzioni per addetti alle attività di ristorazione (di cui il 62% difficile da reperire), 690 posti per personale di pulizia (38%), 450 addetti alle vendite (32%), 330 conduttori di veicoli (68%), 310 addetti alla segreteria e agli affari generali (28%).

In 51 casi su 100 le imprese genovesi prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, principalmente per scarsità di candidati (33%). Tra le figure più difficili da reperire, le imprese genovesi segnalano, in ordine di difficoltà: operai specializzati nelle lavorazioni alimentari come macellai, panettieri, pastai artigianali, pasticceri e gelatai (93% difficili su 30 richieste), gruisti e conduttori di carrelli elevatori (85% su 140 richieste), tecnici della salute (75% difficili su 130 richieste), fonditori, saldatori e lattonieri, (73% su 80 richieste) e operai specializzati nelle costruzioni (72% su 230 richieste).

Il settore dei servizi, nel complesso, assorbirà il 78% delle entrate previste a Genova così suddivise: 2.150 lavoratori nei servizi alle imprese, 1.190 nel turismo, 740 nel commercio e 720 nei servizi alle persone.

Il 64% delle assunzioni riguarderà imprese con meno di 50 dipendenti. Nel 24% dei casi viene offerto un contratto stabile, ossia a tempo indeterminato o di apprendistato, in aumento di 3 punti percentuali rispetto ad un anno fa, mentre nel 76% un contratto a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Il 32% dei nuovi assunti saranno giovani con meno di 30 anni.

Il 20% delle entrate è destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, il 37% a impiegati e professioni commerciali, il 25% a operai specializzati e il 18% a professioni non qualificate. Al 32% dei lavoratori previsti in entrata è richiesta l’istruzione secondaria, al 16% la qualifica o diploma professionale e al 15% la laurea; al 37% non viene richiesto un titolo specifico al di là della scuola dell’obbligo.